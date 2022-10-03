Детей мобилизованных казанцев обеспечат бесплатным школьным питанием

В татарстанской столице идет активная работа городского штаба по поддержке семей мобилизованных. Одной из мер помощи станет бесплатное школьное питание для детей из таких семей, дополнительные шаги будут озвучены на следующем заседании штаба 5 октября. Об этом на деловом понедельнике рассказал руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев.

Он напомнил, что 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, направленная на защиту безопасности и национальных интересов страны. В связи с этим мэром Казани было принято решение об организации городского штаба по поддержке семей мобилизованных.

«В рамках первой волны из Казани были призваны более 800 солдат и офицеров. Отправляясь на службу, важно, чтобы у них была уверенность — их семьи находятся под защитой и заботой. Мэр лично возглавил штаб, очередное заседание которого состоится 5 октября», — отметил Алеев.

Он добавил, что штаб в ежедневном режиме собирает информацию, адресно реагирует на запросы и возникающие проблемы. Республика и город приложили большие усилия для создания и организации временных пунктов пребывания мобилизованных, подчеркнул докладчик.

«Частичная мобилизация проходит в строгом соответствии с указом Президента РФ, разъяснениями Минобороны РФ, под контролем органов МВД и прокуратуры. Для исключения возможных ошибок идет скрупулезная проверка правомерности призыва по мобилизации, в том числе усилиями муниципалитета», — отметил Булат Алеев.

В особом фокусе внимания сейчас находятся семьи мобилизованных казанцев. Мэром Казани Ильсуром Метшиным была поставлена задача адресно проработать проблемные вопросы, с которыми могут столкнуться семьи.

«Сотрудники исполкома совместно с волонтерским корпусом уже начали осуществлять эти обходы и составлять социальные паспорта каждой семьи. Ведется работа по составлению предварительного перечня поддержки, в первую очередь детей. Уже принято решение по обеспечению бесплатным школьным питанием детей призванных на службу граждан. Данная мера заработает в самое ближайшее время, иные меры поддержки будут озвучены на ближайшем заседании штаба», — резюмировал Булат Алеев.

Напомним, утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.