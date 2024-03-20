«Детей чаще всего насилуют родственники или знакомые»: как обезопасить своего ребенка?

Психологи и сотрудники прокуратуры в прямом эфире рассказали, как обезопасить рбенка от сексуального насилия

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Чаще всего преступления против половой неприкосновенности детей совершают их знакомые и родственники»

В прошлом году против половой неприкосновенности маленьких жителей Татарстана было совершено более 400 преступлений. Начальник отдела за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Прокуратуры РТ Александр Цеханович подчеркнул, что эта цифра из года в год держится примерно на одном уровне.

По его словам, большинство из этих преступлений были раскрыты и направлены в суды. Прокуроры по этим делам поддерживали государственное обвинение и занимали принципиальную позицию.

«Для нас самое главное – защитить права ребенка. И дать оценку преступным действиям, которые были совершены. В некоторых случаях помимо наказания для преступников для нас было основным добиться возмещения морального вреда потерпевшему», – рассказал Цеханович.

Самое страшное, что чаще всего, по словам сотрудников правоохранительных органов, такие преступления совершают знакомые и близкие родственники детей. Поэтому эти преступления трудно выявить. Ужасные истории происходят «за закрытыми дверями». Ребенок часто не рассказывает, что с ним произошло что-то плохое. Однако заметить изменение в поведении ребенка его близкие могут.

Преступники не отстают от всемирного прогресса и, как правило, используют интернет – шантажируют детей, вымогают откровенные фотографии. Дети замыкаются и ничего не рассказывают родителям об этом, их продолжают шантажировать, и так происходит очень долго.

Александр Цеханович: «Для нас самое главное – защитить права ребенка. И дать оценку преступным действиям, которые были совершены» Фото: стоп-кадр трансляции

«Если вы всецело доверяете ребенку, он будет отвечать взаимностью»

Очень важно, чтобы ребенок был в доверительных отношениях с родителями, чтобы в случае чего он сразу рассказал о произошедшем маме или папе. Базовое доверие ребенка к родителям есть априори. И задача взрослых – сохранить это доверие, рассказала руководитель психологической службы «Сердэш», Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие» Наталья Сабирова.

«Ребенок будет доверять, если будет чувствовать, что родитель полностью на его стороне. Как бы он плохо себя ни вел, в каком бы возрасте это ни происходило, поступок может быть нехороший, осуждаемый со стороны родителя, но родитель должен быть на стороне ребенка – защищать и быть для него опорой даже в самые сложные времена», – заметила Наталья Сабирова.

Детям важно чувствовать рядом с собой надежного взрослого, не испытывать по отношению к родителям страх и стыд. Ребенок должен понимать – что бы он ни рассказывал родителям, его не будут критиковать и ругать.

Руководитель психологической службы уверена, что родители должны без стеснения и стыда разговаривать со своим чадом на любые темы, в том числе о взаимоотношении полов. Тогда и ребенок будет открыт к диалогу и будет рассказывать об историях, которые происходят в его жизни.

Наталья Сабирова отметила, что очень важно, чтобы ребенок был в доверительных отношениях с родителями Фото: стоп-кадр трансляции

Как понять, что ребенка изнасиловали?

Особого списка тревожных звоночков, по которым можно понять, что ребенок подвергся сексуальному насилию, говорят эксперты, нет. Но есть моменты, на которые стоит обратить внимание.

«Во-первых, это резкая перемена в поведении ребенка: либо он стал резко замкнутым, либо, наоборот, чересчур общительным. Во-вторых: снижение успеваемости, отказ ребенка идти в образовательную организацию, в общественное место, в гости», – отметила руководитель методического отделения Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток» Елена Алехина.

Такое поведение родители могут расценить как бунтарство или лень ребенка, однако это может быть способ ребенка обезопасить себя от контакта с насильником. Насторожить может вздрагивание ребенка при физическом контакте, если до этого ребенок к прикосновениям относился спокойно.

«У детей младшего школьного возраста может насторожить появление сексуальных сюжетов в играх с игрушками, в рисунках. Жестокость в обращении с игрушками, терроризирование младших детей или сверстников. Также это сексуальные действия с детьми своего возраста, это повышенное внимание к взрослым темам, к сексуальным темам», – отметила Елена Алехина.

Елена Алехина рассказала, что особого списка тревожных звоночков нет, но есть моменты, на которые стоит обратить внимание Фото: стоп-кадр трансляции

Как и когда говорить с ребенком об отношении полов?

Родители сами должны выставить внутри себя морально-нравственные ориентиры, подчеркивают эксперты. Воспитание в семье изначально должно строиться на нравственности и морали, на том, чтобы сами взрослые транслировали правильное поведение.

«Психосексуальное развитие ребенка начинается с трех лет, когда он осознает свои половые органы и определяет себя как мальчика или девочку. Когда ребенок в этом возрасте, мы говорим о базовых функциях гигиены. О том, что можно, что нельзя и как лучше это выполнять. Всегда говорим о неприкосновенности. Например, о том, что родители могут тебя обнимать, но интимные зоны – вне доступности, кроме врачебного осмотра. Это нужно обозначать, но не уделять этому чрезмерного внимания. Процентов десять в рамках общего воспитания можно уелить этому», – отметила медицинский психолог психологического отделения Детской республиканской клинической больницы Лия Бодрова.

В 7-8 лет у детей появляется первый интерес к полоролевым позициям между мальчиками и девочками. Тогда родитель должен объяснить, что мальчики и девочки могут влюбляться друг в друга.

«Все интимно-личностные подробности рассказываются ближе к подростковому возрасту: как происходят акты, какие есть стратегии безопасности», – добавила Лия Бодрова.

По словам специалиста ДРКБ, важно развивать в ребенке критическое мышление, чтобы ребенок понимал, куда ему можно идти, куда нет, где безопасно, а где нет. Чтобы девочка или мальчик были личностью и умели сказать «нет».

Родители сами должны выставить внутри себя морально-нравственные ориентиры, подчеркивает Лия Бодрова Фото: стоп-кадр трансляции

«Ребенка изнасиловали, а родители говорят ему, что он сам виноват»

Психологи уверены – никогда нельзя обвинять ребенка или подростка, который столкнулся с насилием, что в этом ужасном действии есть и его вина.

«Есть миф, которые присутствует в информационном сообществе, что жертва виновата. Мы будто ставим вопрос – что ребенок может сделать не так, чтобы с ним что-то случилось? Как ребенок четырех, шести, двенадцати лет может спровоцировать насилие над собой и быть виноватым в этом», – говорит психолог ДРКБ Лия Бодрова.

Лия Бодрова 12 лет работает с жертвами насилия, говорит, что не раз видела, как происходит ретравматизация – ребенок пережил насилие, сообщает об этом взрослым, а ему в ответ: «Сам через гаражи пошел, сам виноват».

«Представляете, это происходит в семье. Это вторичная ретравматизация, которая полностью разрушает дальнейшую личность ребенка. Даже на последующие годы может оказать огромное влияние – на психику ребенка и на физиологические процессы в том числе», – подчеркнула Лия Бодрова.

Ведь именно родители не объяснили ребенку, как безопасно дойти до дома, каких мест лучше избегать.

Также негативно медицинский психолог отозвалась об обвинении девочки-подростка в том, что она вызывающе оделась и из-за этого к ней применили насилие. Лия Бодрова объяснила, что девочки вкладывают в такую одежду совсем другой посыл – они видят, что нравятся мальчикам, им хочется, чтобы на них обратили внимание сверстники, чтобы с ними построили отношения.

«У подростков до 21 года по нейропсихологическому онтогенезу лобная доля головного мозга только в процессе формирования. Это те части мозга, которые отвечают за процессы прогнозирования, анализ последствий и действия. То есть до 21 года предсказать, что с ним могут произойти негативные события, человек не в состоянии», – отметила медицинский психолог.

По словам эксперта, жертва никогда не виновата в том, что столкнулась с больным человеком.

Прокурор отметил, что сейчас все чаще такие дела возбуждают по заявлению учителей, воспитателей детских садов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Куда обращаться, если произошла трагедия?

Если родители узнали, что в отношении их ребенка произошло сексуальное преступление, нужно немедленно обратиться с письменным или устным заявлением в органы внутренних дел или в прокуратуру, объяснил начальник отдела за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Прокуратуры РТ Александр Цеханович.

Дальше будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Будет проводиться расследование, по его результатам материалы направят в суд, который примет решение.

Прокурор отметил, что сейчас все чаще такие дела возбуждают по заявлению учителей, воспитателей детских садов, которые видят, что с их воспитанником или учеником что-то не так.

Такие дела в правоохранительных органах всегда на особом контроле.