Детдомовцы посетили аэропорт Казани и смогли почувствовать себя пилотами

Фото: пресс-служба аэропорта Казани

Воспитанники детского дома Приволжского района столицы Татарстана побывали на уникальной профориентационной экскурсии по Международному аэропорту «Казань» и самолету одной из авиакомпаний. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Сначала детям показали терминалы аэропорта. Им рассказали о развитии гражданской авиации в Республике Татарстан и о богатой истории воздушных ворот Казани.



Затем маленькие гости прошли регистрацию на рейс и отправились на предполетный досмотр. Там им показали работу досмотрового оборудования при поиске взрывных устройств и оружия, причем каждый экскурсант смог попробовать себя в роли инспектора.

После этого дети поднялись на борт авиалайнера Airbus A321 компании Nordwind. От членов экипажа они узнали об особенностях пилотирования самолета и обслуживания пассажиров на борту.

Фото: пресс-служба аэропорта Казани

Кроме того, детдомовцы смогли ощутить себя в роли настоящих авиаторов: посмотреть кабину пилотов, посидеть за штурвалом и сделать совместный снимок с командиром воздушного судна.

«Авиация – это не просто работа. Это – призвание. <…> мы надеемся, что дети, поближе познакомившись с авиационным миром, возможно, сделают важный шаг в выборе будущей профессии», – пояснила пресс-секретарь авиаперевозчика Ольга Ваврищук.

«Открывая для детей сложное и необычное устройство и рабочий ритм крупного аэропорта, мы предоставляем подрастающему поколению уникальную возможность обрести новые знания и представления об окружающем мире, а также толчок для профессионального ориентирования», – заметил руководитель пресс-службы аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.

Представитель воздушной гавани также подчеркнул, что провести такую экскурсию в канун новогодних праздников особенно приятно, так как сегодня «удалось исполнить не одну детскую мечту».

Мероприятие было организовано при участии Фонда поддержки семьи и детей «Хранители детства». Оно способствует достижению целей национального проекта «Молодежь и дети».