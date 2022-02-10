Детали бомбардировщика Пе-2 стали основой выставки «Крылья Татарстана» в Казанском Кремле

В Музее Великой Отечественной войны Казанского Кремля открылась выставка «Крылья Татарстана», основой которой стали детали легендарного бомбардировщика 1941–1945 годов Пе-2. Большая часть этих пикирующих машин была выпущена на заводах Татарской АССР. Экспозиция посвящена самоотверженной работе тружеников тыла в годы войны — работников оборонно-промышленного авиационного завода №22 имени Горбунова.

Здесь также представлены личные вещи бывшего тогда директором предприятия Василия Окулова. Эвакуацией завода в Казань в октябре 1941 года руководил авиаконструктор Владимир Петляков. Он и сконструировал бомбардировщик Пе-2, получивший название по первым буквам фамилии инженера. Петляков погиб в январе 1942-го, когда разбился вылетевший из Казани в Москву самолет, на борту которого он находился.

Пе-2 стали визитной карточкой казанского авиазавода. На вооружении Красной армии состояло более 11,5 тыс. этих бомбардировщиков, из них 10,5 тыс. собрали на заводах Татарской АССР.

В России к настоящему времени сохранились всего три таких самолета: два в Монино (Подмосковье) и один — в музее Верхней Пышмы (Свердловская область). При этом чертежей бомбардировщика, как рассказал в интервью ИА «Татар-информ» в 2019 году управляющий делами региональной общественной молодежной организации «Объединение „Отечество“» РТ Илья Прокофьев, не сохранилось — этому помешали стратегические соображения.

Для Казани сначала предполагали собрать Пе-2 из частей самолетов, которые поисковики находили в разных регионах России в местах крушения. К 2019 году у энтузиастов проекта «Крылья Татарстана» были детали от 14 сбитых или упавших в годы Великой Отечественной войны Пе-2. Тогда шла реставрация здания Присутственных мест на территории Казанского Кремля, с него временно была демонтирована кровля, и один из вариантов предполагал размещение собранного бомбардировщика внутри, в новом музейном пространстве. Однако габариты военного самолета исключили этот вариант.

Рассматривалось также размещение Пе-2 во дворе здания Присутственных мест — здесь достаточно свободного пространства до крепостной стены Казанского Кремля. Реализовать экспозицию удалось, все-таки представив лишь отдельные детали Пе-2, найденные в разных экспедициях, в залах Музея Великой Отечественной войны. На одной из них, кольце от подшипника самолета, работник завода процарапал надпись «Смерть немецким гадам!».

Всего в годы войны на территории Татарстана были эвакуированы более 70 заводов и предприятий. Выставка «Крылья Татарстана» будет открыта для посещения до 11 апреля.