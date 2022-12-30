Десятый соципотечный дом заселили в 63-м микрорайоне Челнов

В 63-м микрорайоне Набережных Челнов состоялось заселение 170-квартирного жилого дома №63-03. Соципотечная новостройка, возведенная за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ, расположена по адресу: ул. Виктора Полякова, 28.

Здесь будут проживать работники бюджетных организаций и предприятий, медицинские работники — получатели грантов и молодые семьи.

В доме 18 жилых этажей и один подъезд, общая площадь квартир (среди них 102 однокомнатных, 51 двухкомнатная и 17 трехкомнатных) составляет 8,3 тыс. кв. метров. Все квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

Дом №63-03 — десятый по счету соципотечный объект — отличается от предшественников повышенной комфортностью. При его строительстве использовались трехслойные наружные панели, скрепленные стеклопластиковыми связями. Здание не имеет чердака, на первом этаже предусмотрено помещение для колясочной и консьержа. Кухни стали больше — метражом не менее 10 кв. метров (в двухкомнатных квартирах — 14 кв. метров).

Изменился и состав квартир. Впервые запроектированы квартиры-студии — по две на этаже — площадью 26 кв. метров. Также впервые применен дизайн-проект подъезда дома.

Стены представлены не в привычном бежевом виде, а выдержаны в тех же оттенках, что и фасады; использованы навесные потолки. Внутри квартир простейшие белые двери сменили современными дверями с МДФ-покрытием, которые не деформируются и обладают большей пожаростойкостью.

В тамбурах вместо деревянных — металлические двери. В санузлах вместо стальных установлены акриловые ванны и комплекты готовой мебели из раковины со смесителем и тумбой под ней.

Аналогичные характеристики имеет и 170-квартирный соципотечный дом №63-02. Он достроен и сейчас получает разрешительные документы на ввод. Дополнительно в микрорайоне строятся еще два дома на 340 квартир. Их планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году.