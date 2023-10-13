Десятые фиджитал-игры в Казани посетили 187 детей из Лисичанска и Рубежного

Фото: Пресс - служба турнира «Игры Будущего»

В общей сложности 187 детей из Лисичанска и Рубежного, которые отдыхают в казанском оздоровительном лагере «Заречье», в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» посетили Десятые фиджитал-игры.

С 9 по 13 октября ребята побывали на матчах чемпионата, поиграли на симуляторах и попробовали себя в роли геймеров. Также они приняли участие в автограф-сессии, которая состоялась в заключительный день соревнований по фиджитал-баскетболу. В мероприятии приняли участие игроки баскетбольных команд УНИКС и HOOPS. Чемпионов Единой лиги ВТБ представили Эрик Грин и Александр Стуленков, лучшую медиабаскетбольную команду России — Sick и 1heymax!

Посещение организовали региональный координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» в Татарстане, посол ГТО Ольга Павлова и депутат Казгордумы, заместитель директора ООО «Фитнес Спорт» Марсель Шарапов.



«Мы рады, что удалось познакомить детей из Лисичанска и Рубежного с новым видом соревнований, с современной и хорошо знакомой молодежи формой подхода к здоровому образу жизни. Всё это получило большой отклик. Ребята активно делились своими впечатлениями и задавали вопросы победителям соревнований. Многие дети уже не первый раз приезжают в Казань, и это мероприятие всего лишь один из этапов тех спортивных мероприятий, которые мы будем с ними проводить. 17-го числа они будут сдавать нормы ГТО. Спорт — это самая сильная объединяющая идеология, и встреча детей со спортсменами в рамках фиджитал-игр тому подтверждение», — поделилась Ольга Павлова

Десятые фиджитал-игры продлятся до 22 октября и будут включать в себя как внутрироссийские, так и международные соревнования. Их победители получат путевки на первый мультиспортивный международный турнир «Игры будущего», который состоится в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Отдельное приглашение на «Игры будущего» китайским спортсменам направил Президент РФ Владимир Путин.