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Десятки тысяч гостей фестиваля Burning Man застряли в пустыне США из-за сильных дождей
На фестивале музыки и искусств Burning Man в пустыне в штате Невада из-за непогоды оказались заблокированы более 70 тысяч участников, один человек погиб. Об этом сообщает РИА Новости.
«Более 70 тысяч человек оказались заблокированы из-за сильных дождей, размывших дорогу для выезда», – указано в сообщении.
Отмечается, что после дождей пустыня покрылась слоем липкой глины высотой по лодыжку, и, спасаясь от грязи, люди вынуждены заматывать ноги в мешки от мусора.
Несмотря на решение некоторых участников фестиваля покинуть территорию мероприятия, власти призывают людей оставаться на месте до того, пока условия не позволят безопасно выехать.
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