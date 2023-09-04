Десятки тысяч гостей фестиваля Burning Man застряли в пустыне США из-за сильных дождей

На фестивале музыки и искусств Burning Man в пустыне в штате Невада из-за непогоды оказались заблокированы более 70 тысяч участников, один человек погиб. Об этом сообщает РИА Новости.

«Более 70 тысяч человек оказались заблокированы из-за сильных дождей, размывших дорогу для выезда», – указано в сообщении.

Отмечается, что после дождей пустыня покрылась слоем липкой глины высотой по лодыжку, и, спасаясь от грязи, люди вынуждены заматывать ноги в мешки от мусора.

Несмотря на решение некоторых участников фестиваля покинуть территорию мероприятия, власти призывают людей оставаться на месте до того, пока условия не позволят безопасно выехать.