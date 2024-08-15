«Десятки тысяч рублей»: сколько стоит собрать ребенка в школу в Татарстане

Уже 2 сентября в России отметят День знаний (1 сентября в этом году выпадает на воскресенье). В Татарстане первый раз в первый класс пойдут 53,2 тыс. ребят. Причем подготовить ребенка к школе стоит более 20 тыс. рублей.

Как рассказала Эльвира Ахметзянова, жительница Казани, 20 тыс. рублей их семья потратила на «школьные» покупки без учета рюкзака, так как «ранец» ребенку подарили.

По остальным «деталям» школьной формы цены следующие: жилет стоит около 3 тыс. рублей, галстук – 600 рублей, рассказывает мама будущего первоклассника. Рубашки продают по 1 тыс. рублей, а форма для физкультуры обошлась в 2,5 тыс. рублей. На канцелярские товары семья потратила в общей сложности 3 тыс. рублей.

Подробнее о последних трендах в одежде для школьников – в материале газеты «Республика Татарстан».