Десятки людей пострадали в результате землетрясения в Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло рано утром в воскресенье в индонезийской провинции Центральный Сулавеси. По данным Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB), в результате подземных толчков пострадали по меньшей мере 29 человек, двое из которых находятся в критическом состоянии, передает РИА Новости.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 километров и был зафиксирован в районе округа Посо. Подземные толчки ощущались также в соседних районах провинции. На данный момент информации о погибших не поступало.

Индонезия расположена в зоне так называемого «Тихоокеанского огненного кольца» — зоне высокой сейсмической активности, где различные плиты земной коры встречаются и вызывают большое количество землетрясений. В январе 2021 года землетрясение магнитудой 6,2 потрясло Сулавеси и унесло жизни более чем 100 человек и привело к масштабным разрушениям.