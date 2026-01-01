news_header_top
Происшествия 1 января 2026 12:22

Десятки человек погибли при взрыве на горнолыжном курорте в Швейцарии

Около 40 человек погибли, еще не менее 100 получили травмы в результате взрыва в баре на горнолыжном курорте в Швейцарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Le Nouvelliste.

Ранее телеканал RTS со ссылкой на полицию кантона Вале информировал о нескольких погибших при пожаре в баре на курорте Кран‑Монтана. По данным телеканала, возгорание в баре Constellation произошло в новогоднюю ночь после нескольких взрывов.

На месте происшествия работают экстренные службы. Точные данные о числе погибших и раненых уточняются.

По данным Sky News, полиция Швейцарии не считает происшествие терактом.

