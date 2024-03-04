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Десятиклассники Татарстана отправятся на пятидневные сборы по военной подготовке
В Татарстане учащихся десятых классов направят на пятидневные сборы по военной подготовке. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков на брифинге в Кабинете Министров республики.
«Одно из направлений федерального проекта „Социальная активность” нацпроекта „Образование” — развитие патриотического направления. Здесь Татарстан является лидером, что обеспечено за счет инфраструктуры, которую мы получили за последние три года», — рассказал глава Минмолодежи.
Так, в республике за прошлый год увеличилось количество военно-патриотических клубов для подростков — с 153 до 174. Они имеются в каждом муниципалитете, всего в них занимаются более 14 тыс. детей старшего возраста.
Кроме того, напомнил министр, за последние три года были открыты три дополнительных центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»: в Нижнекамске, Чистополе и Казани.
«Учеников десятых классов привозим на пятидневные сборы по военной подготовке. Это важное направление в деле воспитания современных патриотов. Ученики впервые, что называется, учатся собирать и разбирать автоматы Калашникова, строевой и физической подготовке. Узнают о радио-и химзащите. Достаточно интересные курсы проходят ежегодно», — отметил Садыков.
По его словам, как раз сейчас очередной такой курс запускается в республиканском центре спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот».
Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России с 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина.
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