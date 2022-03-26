Десять тюркских народов представили свою культуру на празднике «Навруз» в Казани

На Казанском ипподроме проходит праздник весеннего равноденствия и начала нового года у тюркских и иранских народов — «Навруз». В этом году свою национальную культуру на общегородском празднике представили татары, башкиры, турки, туркмены, таджики, узбеки, киргизы, казахи, афганцы и азербайджанцы. На каждой площадке можно ознакомиться с национальными танцами и песнями этих народов, а также попробовать блюда их национальной кухни.

Праздник «Навруз» в Казани посетили председатель Комитета Государственного Совета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, руководитель отдела культуры исполкома Казани Азат Авзалов, руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов РТ Константин Яковлев, а также лидеры национальных диаспор.

«Праздник „Навруз“ празднуют не только тюркские народы, но и весь многонациональный народ Татарстана. У нас проживают люди разных вероисповеданий и разных национальностей, но мы едины и уважаем друг друга. Будем всегда едины — как одна семья. С праздником!» — поприветствовал участников народного гулянья Константин Яковлев.

Участники праздника могут поиграть в национальные игры, детей развлекают аниматоры. На центральной сцене проходят выступления фольклорных коллективов разных народов. Гости праздника могут отведать узбекского, таджикского, азербайджанского плова, а также традиционной у татар и башкир обрядовой каши «Карга боткасы».

В рамках праздника пройдут конкурсы «Нәүрүз гүзәле» и «Нәүрүз батыры». Также приз ожидает автора самого вкусного плова, приготовленного на празднике.

«Навруз-2022» организован Ассамблеей народов РТ и Домом дружбы народов РТ совместно с Министерством культуры Татарстана и исполкомом города Казани.