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СВО 19 марта 2024 16:10

Десять тонн гуманитарного груза отправил Алькеевский район в зону СВО

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Жители, администрация и благотворители Алькеевского района отправили десять тонн гуманитарного груза в зону СВО. Об этом «Татар-информу» рассказал настоятель храма Пресвятой Троицы села Базарные Матаки протоиерей Андрей Зиньков.

Фото: © Андрей Зиньков

Все организации и жители района в течение месяца собирали гуманитарную помощь для военнослужащих Алькеевского района, отметил священник.

Отдельно, для жителей Лисичанска, были заготовлены строительные материалы. Для батальона «Алга» администрация района закупила тактические аптечки. Прихожане местного храма сделали окопные свечи, маскировочные сети, собрали теплые вещи и закупили медикаменты.

Фото: © Андрей Зиньков

«Более 10 тонн гуманитарного груза будут доставлены главой Алькеевского муниципального района Александром Никошиным и руководителем Боевого Братства Ростамом Шайхутдиновым. Как никогда сплотился народ Алькеевского района для очередного сбора гуманитарной помощи. Все помогают, кто чем может, бабушки сами закупают лекарства, продукты длительного хранения, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи для военнослужащих», – рассказал протоиерей Андрей Зиньков.

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#гуманитарная помощь #Алькеевский район #Базарные Матаки #спецоперация
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