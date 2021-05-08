Десять татарстанских кадетов посетили генеральную репетицию парада Победы в Москве

Десять воспитанников Татарстанского кадетского корпуса ПФО им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина побывали на генеральной репетиции парада Победы в Москве. С 6 по 7 мая 50 лучших воспитанников пяти окружных кадетских корпусов (Башкирского, Татарстанского, Удмуртского, Чувашского и Нижегородского) побывали в Москве. Таким образом ребят поощрили за их отличную учебу, успехи в специальной и военной подготовке.

В первый день поездки кадеты увидели культурные и исторические достопримечательности столицы страны: Красную и Манежную площади, Поклонную гору, Александровский сад, Храм Христа Спасителя, международный деловой центр «Москва-Сити» и Воробьевы горы.

Яркие впечатления у ребят остались после экскурсии в Военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот». На площадках Музейного комплекса приволжские кадеты увидели около 300 образцов советской и российской авиационной, бронированной, бронетанковой и специальной техники, побывали в «Партизанской деревне» и Главном храме Вооруженных Сил России.

Кульминацией поездки в Москву стала генеральная репетиция парада Победы, передает пресс-служба Полпреда Президента РФ в ПФО. В праздничном шествии принимают участие представители разных видов войск и училищ, боевая и вспомогательная техники, авиация.

Первыми по Красной площади прошли пешие колонны — рота барабанщиков, курсанты военных училищ и академий, морские пехотинцы, сводные парадные расчеты женщин-военнослужащих. В механизированной колонне впервые проехал бронеавтомобиль повышенной защищенности «Тайфун ПВО». Также ребята смогли увидеть танки Т-34, Т-72Б3, Т-90М, новейший Т-14, боевые машины поддержки танков, реактивные системы залпового огня «Солнцепек», ракетные комплексы «Искандер», «Панцирь», «Бук» и др.

Несмотря на коронавирусные ограничения парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая. Еще в конце марта это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В прошлом году из-за начавшейся пандемии коронавируса Президент России Владимир Путин перенес мероприятие на более позднее время.

Фото: пресс-служба Полномочного представителя Президента РФ в ПФО