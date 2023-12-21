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Десять стран получили приглашения для участия в Играх БРИКС в Казани
Приглашение для участия в Играх БРИКС в Казани получили десять государств. Об этом на ежегодной итоговой пресс-конференции заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
«Ожидается порядка пяти тысяч участников соревнований: три тысячи спортсменов и две тысячи официальных лиц, а также пятьсот приглашенных гостей. Письма-приглашения на Игры направлены в 10 государств-участников БРИКС: 5 государствам-участникам БРИКС, а также 6 странам (Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты)», – цитирует Леонова корреспондент «ТИ-Спорт».
Кроме того, стала известна программа видов спорта на предстоящих соревнованиях. Так, Игры БРИКС будут проведены по 27 видам спорта на 17 объектах.
Сами соревнования пройдут на объектах, построенных к Универсиаде – 2013, а также новых объектах: IT-парке им. Башира Рамеева, Молодежном экстрим-парке «УРАМ», Международном выставочном центре «Казань Экспо». Участники соревнований будут размещены в Деревне Универсиады.
Напомним, Игры БРИКС пройдут в Казани с 11-го по 23-е июня будущего года.
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