Десять школьников Татарстана получили медали на международном турнире по информатике

Десять школьников Татарстана завоевали золотую, четыре серебряных и пять бронзовых медалей в XIV международном осеннем турнире по информатике, который прошел в Болгарии. Всего в состязании участвовали 403 учащихся из разных стран, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Университет Иннополис отобрал школьников, которые представили республику на международном соревновании. Турнир прошел в онлайн-формате. Соревнование было организовано в два тура, школьники в течение пяти часов решали задачи на технику программирования.

Среди татарстанских участников золотую медаль получил Валерий Родионов из лицея имени Лобачевского. Серебро досталось Ренату Каримову и Сергею Дьяконову из лицея имени Лобачевского, Кариму Сулейманову из IT-лицея КФУ и Ильясу Сиразиеву из лицея-интерната №2 Казани.

Бронзовыми медалями награждены Руслан Вильданов и Кирилл Тимофеев из лицея имени Лобачевского, Азат Сафиуллин и Гимран Абудуллин из лицея-интерната №2 и Рамиль Хамзин из IT-лицея КФУ.

За медали боролись участники из Египта, Пакистана, Перу, Палестины, Саудовской Аравии, Ирландии, Болгарии, Украины, Румынии, Сербии, Польши, Молдавии, Армении, Словении, Македонии, Греции, Кипра, Боснии и Герцеговины, Грузии, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Израиля и России. Команды выступали в двух возрастных группах — юниоры и старшеклассники.