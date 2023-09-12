Десять российских музеев приехали на ХVl съезд Сообщества пушкинских музеев в Казани

Фото: Арина Потапова / «Татар-информ»

Сегодня в казанском музее Боратынского состоялось открытие XVI съезда Сообщества пушкинских музеев.

Мероприятие приурочено к 190-летию пребывания классика русской литературы в Казани.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В работе съезда приняли участие представители десяти музеев из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Волоколамска, Елабуги, Калуги, Оренбурга, Твери, Ульяновска, Ялты, а также из Молдовы. Научно-практическая конференция продлится в столице Татарстана с 11 по 15 сентября.

Открывая ХVl съезд Сообщества пушкинских музеев, c приветственными словами к гостям обратились заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова, заместитель начальника Управления по реализации национальной политики Департамента Раиса Татарстана по вопросам внутренней политики Евгений Ефимов и заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова.

«Пребывание великого поэта в Казани оставило глубокий след в культурной жизни нашего края. На протяжении столетий его визит был основой инициатив по созданию пушкинских обществ, изданию научных трудов, установлению мемориальных досок и возведению памятников. Живой пушкинский импульс продолжает создавать новые проекты, его идеи остаются актуальными в нашей современной жизни», — сказал Евгений Ефимов.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

По мнению чиновника, объединение пушкинских музеев из разных регионов страны помогает сохранить русский язык, творческое наследие поэта и литераторов его времени.

На рабочем заседании Сообщества пушкинских музеев будут подведены итоги работы за 2022-2023 годы и определены планы совместной деятельности на 2024 год, а также планируется обсуждение проектов и инициатив пушкинских музеев в рамках подготовки к 225-летию Александра Пушкина. Об этом рассказал руководитель межмузейных проектов сообщества, заслуженный работник культуры РФ, лауреат Государственной премии РФ, директор московского Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырев.

«Мы будем разбираться в будущем наших пушкинских музеев, обсуждать перспективы и востребованность их работы. Насколько на сегодняшний день творчество Пушкина важно для молодого поколения, какие нужно ввести новые форматы для популяризации русской классической литературы и как это будет восприниматься обществом через десять лет», — объяснил он.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

По его словам, главным направлением деятельности сообщества является координация и поиск новых форм межмузейной работы по популяризации творчества Александра Пушкина. Всего в организацию входят 22 музея со всей России.

Программа мероприятия включает в том числе лекцию «Первый пушкинский музей России» Сергея Некрасова, директора Всероссийского музея А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге. «Одна из важных тем, которую нам предстоит обсудить, это привлечение молодежи новыми подходами к изучению творчества поэта. Каждый из музеев имеет свою образовательную программу, и к юбилею Пушкина будут разработаны новые форматы от нашего пушкинского сообщества. Мы ждем перспективных результатов от проделанной работы», — пояснил Некрасов.

В ходе поездки музейщики посетят Культурный центр имени А. С. Пушкина, Национальную библиотеку Республики Татарстан и лицей имени А. С. Пушкина в Зеленодольске. Также запланированы поездки в музей-заповедник «Остров-град Свияжск» и Елабужский государственный музей-заповедник.