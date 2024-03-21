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СВО 21 марта 2024 08:31

Десять реактивных снарядов РСЗО Vampire уничтожила ПВО над Белгородской областью

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Сегодня в районе 8 часов утра российская система противовоздушной обороны пресекла попытку Киева совершить теракт при помощи системы залпового огня РСЗО Vampire, сообщает Минобороны РФ.

ПВО в воздухе над Белгородской областью сбила 10 реактивных снарядов.

#Белгородская область
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