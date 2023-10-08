Десять педагогов музыкальных школ Татарстана стали лауреатами премии Минкульта РФ

Десять педагогов детских музыкальных школ, один преподаватель музыкального колледжа и два преподавателя консерватории из Татарстана удостоены премии Министерства культуры РФ.

Премия лучшим преподавателям в области музыкального искусства была учреждена в прошлом, 2022 году. Сто педагогов музыкальных школ получат по 500 тыс. рублей, 25 педагогов музыкальных колледжей и училищ, а также 25 педагогов музыкальных вузов — по 1 млн рублей.

В частности, лауреатами премии среди преподавателей организаций дополнительного образования стали казанские педагоги Фарида Абсалямова (детская музыкальная школа имени Федора Шаляпина), Эльвира Галиуллина (детская музыкальная школа №5), Лариса Звонарева (детская музыкальная школа №24), Фарида Калимуллина (татарская детская музыкальная школа №32 имени Ильхама Шакирова), Альбина Маликова (детская музыкальная школа №4), Вероника Михайлова (детская музыкальная школа №24), Ринат Мухутдинов (детская музыкальная школа №13), Эльвира Ногманова (детская музыкальная школа №3 имени Рустема Яхина) и Елена Шакирова (детская музыкальная школа №4), а также Елена Лобанова из Набережных Челнов (детская музыкальная школа №6 имени Салиха Сайдашева).

Из педагогов музыкальных училищ лауреатом премии стала Евгения Ермилова из Набережночелнинского колледжа искусств. Из педагогов вузов отмечены преподаватели Казанской консерватории имени Назиба Жиганова Елена Анисимова и Фарида Закирзянова.

В 2023 году на конкурс были выдвинуты 565 соискателей: 71 от вузов, 106 от училищ и 388 от детских школ искусств. Лауреатами стали представители более 50 регионов страны.

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, специальная комиссия оценивала претендентов на премию «по трем критериям: наличие внедренных авторских методов в образовательный процесс, результаты обучения учеников, опыт участия в качестве исполнителя в творческих мероприятиях».