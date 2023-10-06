Десять педагогов музыкальных школ Татарстана получили премии от Минкульта России

Десять педагогов музыкальных школ Татарстана вошли в список получателей премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства детских школ искусств, училищ и вузов за достижения в педагогической деятельности в 2023 году. Перечень победителей опубликован на сайте Министерства культуры РФ.

В список победителей вошли следующие педагоги: Ринат Мухутдинов (детская музыкальная школа №13 Кировского района Казани), Эльвира Галиуллина (детская музыкальная школа №5 Казани), Фарида Абсалямова (детская музыкальная школа им.Шаляпина Казани), Фарида Калимуллина (татарская детская музыкальная школа №32 им. Ильхама Шакирова Московского района Казани), Елена Шакирова и Альбина Маликова (детская школа искусств №4 Советского района Казани), Лариса Звонарева и Вероника Михайлова (детская музыкальная школа №24 Кировского района Казани), Эльвира Ногманова (детская музыкальная школа №3 им. Рустема Яхина Казани) и Елена Лобанова (детская музыкальная школа №6 им. Салиха Сайдашева Набережных Челнов).

«Второй раз на конкурсной основе мы отмечаем невероятный вклад педагогов и вручаем им награды: 100 премий по 500 000 рублей учителям ДШИ, 25 педагогам училищ и 25 преподавателям вузов – по 1 млн рублей», – сообщили в Минкульте России.

Всего, по данным ведомства, в этом году на конкурс выдвинули 565 соискателей: 71 от вузов, 106 от училищ и 388 от ДШИ. Лауреатами стали представители более 50 регионов страны.

Специальная комиссия, которую сформировало Министерство культуры РФ, оценивала кандидатов по трем критериям: наличие внедренных авторских методов в образовательный процесс, результаты обучения учеников, опыт участия в качестве исполнителя в творческих мероприятиях. Полный список лауреатов опубликован здесь.

Премии были учреждены Указом Президента РФ Владимира Путина в 2022 году.