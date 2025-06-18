Десять от «Баварии» мы бы не пропустили: как «Рубин» вышел из отпуска и прошел медосмотр

Футбольный клуб «Рубин» официально вышел из отпуска. В эти дни весь состав команды проходит плановый медосмотр. Часть игроков обследовалась сегодня, остальная – пройдет осмотр завтра. Корреспондент «ТИ-Спорта» побывал в клинике и своими глазами увидел, в каком состоянии футболисты вернулись в строй.





Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» вышел из трехнедельного отпуска

Среда. Половина восьмого утра. Еще сонный, не проснувшийся город только готовится к началу рабочего дня. Район Чеховского рынка в Казани потихоньку наполняется людьми, солнце скромными проблесками из-за облаков озаряет «Университетскую клинику КФУ». В ней вот уже на протяжении пяти лет игроки «Рубина» проходят стандартный плановый летний медосмотр.

В этом году начало сборов «Рубина» к новому сезону запланировано на 20 июня. По окончании прошлого чемпионата футболисты получили полноценный трехнедельный отпуск. Правда, далеко не у всех получилось отдохнуть вдоволь. Часть футболистов в первую неделю июня пребывала в национальных командах. Рустамжон Ашурматов героически прокладывал вместе со сборной Узбекистана путь к первому в истории страны участию на Чемпионате мира. Илья Рожков получил вызов во взрослую национальную команду России. Но остаться на матчи против Нигерии и Беларуси у защитника не получилось – Валерий Карпин отправил футболиста в молодежную сборную. Балканцы Игор Вуячич и Мирлинд Даку также привлеклись к матчам квалификации на чемпионат мира 2026 года. Первый – вызвался в состав сборной Черногории, второй – примкнул к албанцам.

Поэтому, собственно, медосмотр игроков «Рубина» ожидаемо разделился на два дня. В первый день (18 июня) его прошли те, кто отгулял отпуск на широкую ногу. А во второй (19 июня) – пройдут те футболисты, кто по разным причинам прилетел в Казань чуть позже остальных или находится только на пути в столицу Татарстана. Преимущественно это, разумеется, иностранцы. Но для отдельных игроков «Рубин» организует еще один дополнительный медосмотр. В их числе находится, например, Мирлинд Даку, второй год подряд наводящий огромный информационный шум в СМИ.

Мирлинд Даку пройдет отдельный медосмотр, как только вернется в Казань

В июне 2024 года албанец попал в грандиозный скандал, когда участвовал вместе со сборной на ЕВРО. После матча с Хорватией (2:2) Даку взял в руки мегафон, подошел к трибуне албанских болельщиков и начал заряжать оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев. История привлекла колоссальное внимание со стороны как европейских, так и российских медиа. Благо, исход этого события завершился для Даку относительно удачно: нападающий публично извинился, а жестких санкций в адрес футболиста не последовало.

В этом году Мирлинд Даку оказался снова в центре внимания. На сей раз в начале июня форвард был очень близок к тому, чтобы сменить клубную прописку. «Рубин» и «Зенит» договорились о трансфере нападающего за сумму в 10 млн евро. Албанец прилетел в Санкт-Петербург: сторонам оставалось уладить детали контракта, а футболисту пройти медосмотр. Однако в конце концов сделка с продажей Даку у «Рубина» сорвалась. Некоторые источники передают, что нападающий не договорился с «Зенитом» по зарплате, другие – что футболиста забраковали на медосмотре. Все дело в том, что у Даку было больное колено на протяжении значительной части прошлого сезона и ряд игр албанцу приходилось проводить даже на уколах.

Как сообщила пресс-служба казанского клуба корреспонденту «ТИ-Спорта», Даку в Казань еще не прилетел, и вполне возможно, албанец пропустит даже несколько первых дней сбора. В любом случае, возвращение блудного сына в «Рубине» ждут с нетерпением. Как ни крути, Даку был важнейшей фигурой в нападении для Рашида Рахимова в течение всего сезона 2024/25. Да и остальным игрокам «Рубина» явно недостает албанского весельчака-балагура.

«Для «Рубина», конечно, большой плюс, что Даку остается в клубе. Это вообще шикарно. В июне все мы следили в телеграм-каналах, по новостям, состоится ли его трансфер в «Зенит». Я думаю, все отреагировали в «Рубине» положительно на то, что Даку остался. Он лидер, и раз мы намерены в следующем сезоне бороться за места повыше, клуб явно хотел бы сохранить себе такого игрока», – сказал полузащитник Руслан Безруков в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

«Это что за журналисты, телевидение какое-то...»

К слову, Безруков прибыл одним из первых в «Университетскую клинику КФУ». Плановый медосмотр игроков предполагал обход тринадцати врачей. Это терапевт, невролог, кардиолог, дерматолог, офтальмолог, уролог, врач по спортивной медицине, ЛОР, стоматолог, травматолог, хирург, УЗИ и специалист по функциональной диагностике. В среднем, весь медосмотр занимает у футболистов порядка 1,5 часов. По окончании него, игроки «Рубина» были не прочь пообщаться со СМИ. Но нашлись и те, кто совершенно не ожидал увидеть журналистов в восемь утра на собственном медосмотре. Таковым был защитник Алексей Грицаенко. «Что это за журналисты, телевидение какое-то...», – иронично и с улыбкой негодовал футболист. Но надо отдать должное Грицаенко, и он был готов поговорить после всех пройденных процедур.

«Приехал ли кто-то с лишним жирком на медосмотр? Я, если честно, не заметил (улыбается). Всех ребят очень рад видеть, уже успел соскучиться по футболу за три недели. Видел, что пресс-служба «Рубина» выкладывала ролик в социальные сети, как Олег Иванов в 30-градусную жару бегает по полю базы. Вы не думайте, что только он работал, а все отдыхали (улыбается). Просто Олег остался в Казани на время отпуска, у него дети футболом здесь занимаются, поэтому ему было удобно. А так, у нас все себя нагружали физнагрузками, у всех был на руках план подготовки, выданный тренерским штабом», – сказал Грицаенко.

В целом, в приподнятом настроении на медосмотре находились почти все игроки «Рубина». Полузащитник Никита Васильев увлеченно рассказал журналисту нашего издания, что провел отпуск с девушкой в Москве. Никита Корец в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта» заявил, что вообще отдыхал всего два дня, так как попал в заявку на игры «Рубина-2», но это даже лучше для него, так как была возможность держать себя в рабочем тонусе и не расслабляться. Вернулся из Нижнекамска Никита Янович, проведший прошлый сезон в Первой лиге за «Нефтехимик» на правах аренды.

«Не знаю, как бы мы сыграли с «Баварией», но десять, я думаю, мы бы точно не пропустили»

К 10 утра медосмотр был пройден всеми футболистами «Рубина» из первой группы. Как поделилась врач по спортивной медицине Марочкина Анастасия с корреспондентом «ТИ-Спорта», за годы сотрудничества со спортсменами врачи больницы научились проводить все процедуры быстро. Помимо «Рубина», в «Университетской клинике КФУ» обследуются также хоккеисты казанского «Ак Барса». Так что со временем, по словам Анастасии Марочкиной, уже ничему удивляться не приходится.

«Разумеется, в обследовании спортсменов есть своя специфика. Поэтому их осмотр немного отличается от осмотра рядовых граждан. Мы применяем специальное оборудование, инструменты для выявления определенных показателей их физического состояния. Но для них уже все привычно, поэтому никаких трудностей в обследовании не возникает», – подытожила врач по спортивной медицине.

Как мы уже огласили ранее, завтра пройдет медосмотр вторая часть футболистов «Рубина». По словам пресс-службы казанского клуба, количество будет небольшим, около 5-6 человек. Для всех не успевших пройти обследование вовремя, как, например, вышеупомянутый Даку, будут организованы дополнительные медосмотры.

Клуб находится на финальной стадии подготовки к летнему сбору, который, как известно, у Рашида Рахимова весьма непростой и требующий хорошей физической подготовки. Пока он не начался, футболисты «Рубина» пропитываются позитивом и хорошим настроением.

«Смотрел на неделе матч клубного чемпионата мира. Играли «Бавария» с «Оклендом Сити». Что-то не особо впечатлило. Не знаю, как сыграли бы мы с «Баварией», но десять, я думаю, мы бы точно не пропустили», – пошутил на прощание Руслан Безруков.