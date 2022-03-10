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Казань
10 марта 2022  11:52

Десять новых улиц появятся в жилых массивах Казани

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В Приволжском и Советском районах Казани в ближайшее время появятся десять новых улиц. Соответствующие документы подписаны в исполкоме города и опубликованы в сегодняшнем Сборнике документов и муниципальных правовых актов города.

В Приволжском районе Казани, в жилом массиве «Брайт Парк», вновь формируемой улице присвоят название «улица Альпийская — Альпийская урамы».

Девять новых улиц появятся в Советском районе Казани. Восемь из них будут расположены на территории жилого массива «Северная Чебакса». Городские власти приняли решение назвать их улицами Покровская, Тимерчеляр, Каретная, Осталар, Земная, Безмятежная, Тыйнаклык, Млечная. 

Вновь формируемой улице в жилом массиве «Султан Ай» Советского района присвоено название Березовая Аллея.

#наименование улиц
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