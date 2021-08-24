Десять мобильных приложений создано в Башкирии для изучения башкирского языка

В Башкирии создано десять мобильных приложений для организации изучения башкирского языка. Об этом на августовском совещании педагогов в Балтачевском районе республики сообщил руководитель аппарата Всемирного курултая башкир Рустям Баянов, передает ИА «Башинформ».

Баянов призвал учителей активизировать работу по приобщению детей к истории и традициям башкирского народа. Он также рассказал о работе, которая ведется в рамках объявленного Года башкирской истории.

Он сообщил, что в республике опубликована и отправлена в национальные музеи энциклопедия «Шаймуратовцы». Совместно с Российской академией наук стартовали работы по сохранению диалектов, добавил Баянов. Идет работа по цифровизации северо-западного диалекта на платформе Lingvodoc — она проводится с общественным движением «Без башкортлар».

Кроме того, по словам Баянова, ведется работа по созданию «Карты башкирских родов», справочников по северо-западным башкирам, методических пособий для краеведов «Без башкортлар», «Мишари Башкортостана», «Краеведы Башкортостана». Одной из задач учителей, по мнению Баянова, должно стать приобщение учеников к работе с этими источниками.