Десять миллиардов рублей выделят на экотехнопарки, один из которых построят в ПФО

В рамках проекта «Экономика замкнутого цикла» Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на мощности по обращению с отходами. На эти средства планируется создать восемь экотехнопарков в каждом федеральном округе, в том числе и в Приволжском. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания Российского экологического форума.

Как заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, возможность построить экотехнопарки появилась за счет финансовой поддержки института расширенной ответственности производителя (РОП). РОП обязывает производителя обеспечить утилизацию упаковки и товаров в упаковке после того, как они стали отходами.

Член совета Российского союза химиков Дмитрий Конов в ходе дискуссии отметил, что важно разобраться, в какую именно часть цепочки замкнутого цикла пойдут инвестиции от РОП и какое общее влияние это окажет на развитие программы с точки зрения безопасности человека или климата.

«Сейчас реализуются разные проекты, и важно посмотреть по технологиям и тому, в какой части движения ВМР (вторичные материальные ресурсы — прим. Т-и) от мусора до финального продукта они находятся. <…> Кардинальная развилка, на мой взгляд, находится в технологиях переработки. В основном это проекты, которые перерабатывают ВМР механическим способом. И мне как представителю РСХ кажется, что их полезно иметь и нужно в них инвестировать, однако их потенциал ограничен», — заметил эксперт.

«Другая альтернатива — это химическая переработка, когда можно создавать бесконечное количество циклов продукции, вовлекать их в обратную сторону с изменением физических свойств продуктов и снова запускать. То есть проекты разные, но важно понимать, что именно стимулировать», — пояснил Конов.