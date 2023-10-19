Десять месяцев исправительных работ дали татарстанцу за неуплату 1 млн рублей алиментов

В Рыбно-Слободском районе 37-летнего местного жителя судили за неуплату алиментов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что с 2014 года мужчина должен был выплачивать средства на содержание двоих детей, однако уклонялся без уважительных причин, за что его привлекли к административной ответственности.

С февраля по июль 2023 года его задолженность составила 124 тысячи рублей, а общий долг по алиментам – привысил 1 млн рублей.

Свою вину мужчина в суде признал. Ему назначили 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% от заработка в доход государства.