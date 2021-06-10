Десять лучших билингвальных детсадов Татарстана получили гранты в 500 тыс. рублей

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин в Казани наградил победителей конкурса на соискание гранта «Лучший билингвальный детский сад». Получателями грантов в размере 500 тыс. рублей стали 10 детских садов, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В этом году на соискание гранта заявились 47 дошкольных образовательных организаций», — отметили в ведомстве.

В частности, лучшими билингвальными детскими садами признаны учреждения №8 «Теремок» Нурлатского района, «Березка» Алькеевского района, дошкольная группа Кугарчинской школы Рыбно-Слободского района, Красносельский детсад «Тургай» Высокогорского района, а также казанский детсад №272, детсад №35 «Лейсан» Елабужского района. Кроме того, гранты получили детсад №19 «Тамчыкай» Азнакаевского района, детский сад №13 «Гусельки» Зеленодольского района, детсад №8 «Нухрат» Мамадышского района, Центр развития ребенка — детский сад №83 «Фея» Набережных Челнов.

Конкурс проводится ежегодно с 2013 года для популяризации билингвального образования, выявления и поощрения лучших педагогов по организации обучения детей государственным языкам Татарстана.

Конкурс прошел в два этапа. Сначала участники представили и защитили проекты, направленные на совершенствование билингвального образования дошкольников. На втором этапе специальная комиссия выезжала в образовательные организации для оценки деятельности организаций.