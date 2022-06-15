Десять лучших билингвальных детсадов Татарстана получили гранты в 500 тыс. рублей

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин наградил победителей республиканского конкурса «Лучший билингвальный детский сад». Грант в размере 500 тыс. рублей выиграли десять дошкольных образовательных организаций, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Средства гранта могут быть направлены на оснащение развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации – детская мебель, игры, игрушки, дидактические пособия, развивающие материалы для детей», – отметили в министерстве.

В этом году на соискание гранта заявились 48 дошкольных образовательных организаций, из которых были отобраны десять лучших билингвальных детских садов. В частности, победителями конкурса стали детский сад №82 «Подсолнушек» Набережных Челнов, казанские детсады №101, 112 и 130, бугульминский детсад №36 «Улыбка», ютазинский детский сад «Солнышко», кукморский детсад №5 «Созвездие», стародрожжановский детский сад №1 «Солнышко», салаусский детский сад Балтасинского района и пестречинский детский сад №2 «Айгуль».

Конкурс на соискание гранта проводится с 2013 года для популяризации билингвального образования, выявления и поощрения лучших педагогов детских садов по обучению детей государственным языкам Татарстана. Всего за время проведения конкурса 228 детсадов стали получателями гранта.