news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 6 февраля 2025 09:32

Десять лет колонии грозит татарстанцу за оформление автокредита на чужое имя

В Ижевске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Татарстана. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

По данным следствия, в январе 2024 года ранее судимый татарстанец приехал в один из автосалонов Ижевска и оформил автокредит, используя поддельные документы. Сумма кредита составила почти 2 млн рублей.

В последующем мужчина продал иномарку, а деньги потратил на личные нужды, в том числе на погашение долгов.

Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Татарстанцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

#ижевск #Мошенничество
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Дачникам дали три года: как, когда и за что будут изымать бесхозные участки

Дачникам дали три года: как, когда и за что будут изымать бесхозные участки

5 февраля 2025
Роскосмос вместо Юрия Борисова возглавил Дмитрий Баканов

Роскосмос вместо Юрия Борисова возглавил Дмитрий Баканов

6 февраля 2025