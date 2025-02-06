Десять лет колонии грозит татарстанцу за оформление автокредита на чужое имя

В Ижевске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Татарстана. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

По данным следствия, в январе 2024 года ранее судимый татарстанец приехал в один из автосалонов Ижевска и оформил автокредит, используя поддельные документы. Сумма кредита составила почти 2 млн рублей.

В последующем мужчина продал иномарку, а деньги потратил на личные нужды, в том числе на погашение долгов.

Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Татарстанцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.