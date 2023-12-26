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Десять лет истории, 21 землячество: Совет молодежи при Полпредстве РТ в РФ отметил юбилей
В столице России отметили десятилетний юбилей Совета молодежи, созданного при Полномочном представительстве РТ в РФ. Вечер посетили создатели совета, представители студенческих землячеств и нынешние активисты, сообщает пресс-служба полпредства.
Собравшихся поприветствовали заместитель полпреда РТ в РФ Эмиль Файзуллин и заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан хазрат Аббясов.
Бывшему председателю Совета молодежи Артуру Рахматуллину, который возглавлял организацию пять лет, Рушан хазрат вручил учрежденную ДУМ РФ медаль «За духовное единение».
В свою очередь теперешний председатель Совета молодежи Айдар Гайнутдинов познакомил участников мероприятия с проектами на 2024 год.
К данному моменту при московских вузах создано 21 татарское землячество, все они входят в Совет молодежи.
На мероприятии студенческие землячества выступили с творческими номерами. Завершило встречу дружеское чаепитие, отмечают в полпредстве.
Фото: Полпредство РТ в РФ.
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