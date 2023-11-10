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Десять iPhone 15 и три квадроцикла: «Бахетле» запустила розыгрыш подарков в честь юбилея
«Бахетле» отмечает свой 25-летний юбилей. В честь этого знаменательного события группа компаний объявляет о старте розыгрыша призов среди своих покупателей.
До 15 декабря все клиенты супермаркетов «Бахетле» могут принять участие в розыгрыше 3 квадроциклов, 10 iPhone 15/15 Pro и сертификата на сумму 100 тысяч рублей.
Также еженедельно будут разыгрываться подарочные корзины от «Бахетле» на сумму 5 тысяч рублей, бытовая техника от SMEG, спа-программа и проживание в отеле Luciano и другие ценные призы.
Для участия в акции необходимо:
- Совершать покупки на любую сумму в магазинах сети;
- Регистрировать чеки на сайте 25let.bahetle.com;
Группа компаний «Бахетле» благодарит своих покупателей за долгие годы доверия и приглашает принять участие в этом уникальном событии. Не упустите свой шанс стать обладателем ценных призов!
Ознакомиться с условиями акции можно на сайте 25let.bahetle.com
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