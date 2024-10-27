Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге
На площади Восстания в Санкт-Петербурге произошла авария с участием нескольких автомобилей и автобуса. В результате этого происшествия пострадали 10 человек, сообщил губернатор города Александр Беглов.
«В результате ДТП с несколькими автомобилями и автобусом пострадали 10 человек», – указал он.
На место происшествия выехали семь бригад скорой помощи. Двое детей, получившие травмы средней степени тяжести, были госпитализированы, но после оказания помощи были выписаны домой. Одному ребенку с ушибом ноги помощь оказана на месте. Семь взрослых в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницы.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по городу и региону, у водителя автобуса перед ДТП резко ухудшилось самочувствие.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников