Происшествия 21 декабря 2025 09:15

Десять человек погибли при стрельбе в баре в ЮАР

В южноафриканском поселке Беккерсдаль, расположенном недалеко от Йоханнесбурга, произошла массовая стрельба, в результате которой погибли десять человек и еще десять пострадали. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.

По словам правоохранителей, мотив нападения пока не установлен. В полиции отметили, что неизвестные вооруженные люди открыли огонь без разбора, стреляя в посетителей бара KwaNoxolo и в тех, кто находился на улице.

Как уточняет портал News24, часть пострадавших находилась внутри заведения, другие – снаружи. Представитель полиции подтвердил, что расследование продолжается, а личности нападавших пока не установлены.

#стрельба #юар #погибшие
