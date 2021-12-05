Деспотович попал в заявку «Рубина» на матч с «Нижним Новгородом»

Стал известен состав «Рубина» на матч с «Нижним Новгородом». В заявку попал нападающий Джордже Деспотович, который уже долгое время восстанавливается после травмы.

Так, состав казанцев на сегодняшний матч следующий: Дюпин — Зотов, Уремович, Тальби, Зуев — Абильдгор, Ин Бом, Хакшабанович, Дрейер, Кварацхелия — Онугха.

В запасе остались Медведев, Городовой, Савицкий, Суриков, Мусаев, Бакаев, Игнатьев и Деспотович.

Напомним, ранее агент Деспотовича заявил, что его клиент больше не сыграет в этом году из-за травмы.