Нападающий «Рубина» Деспотович не сыграет против «Локомотива»

Сербский нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович не примет участия в сегодняшнем матче чемпионата РПЛ из-за травмы.

Юрий Горбенко, агент форварда «Рубина» Джордже Деспотовича назвал причину отсутствия нападающего в заявке на сегодняшний домашний матч 11-го тура чемпионата РПЛ против «Локомотива».

«У Джордже рецидив старой травмы, сейчас он ее залечивает. В ближайшее время он будет в строю. Рвется в бой»,— объяснил Горбенко «Спорт-Экспрессу».

В сезоне-2021/22 Деспотович провел 8 матчей за «Рубин», на счету 29-летнего серба 1 гол и 1 результативная передача.