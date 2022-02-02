Деспотович назвал Ивана Игнатьева «русским Иммобиле»

Джордже Деспотович прокомментировал переход на правах аренды Ивана Игнатьева из «Рубина» в «Крылья Советов». Он пожелал нападающему удачи и назвал «русским Иммобиле».

«Удачи, брат мой, русский Иммобиле», — написал в сторис соцсети Instagram Деспотович.

Иван Игнатьев будет выступать на правах аренды за самарцев до конца текущего сезона. Также в соглашении предусмотрено право выкупа. Россиянин с 2019 года провел 37 матчей в составе «Рубина», в которых отметился тремя забитыми голами с пенальти.

Чиро Иммобиле — итальянский футболист, один из лучших бомбардиров чемпионата Италии последних лет и лидер нападения римского «Лацио». Он в этом сезоне забил три пенальти, но при этом еще и отметился 14 голами с игры в 19 матчах за римлян.