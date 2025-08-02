Десантник, участник СВО из Татарстана: «ВДВ направляют туда, где другие не справляются»

Сегодня празднуется 95-летие со дня образования Воздушно-десантных войск России. Накануне «Татар-информ» пообщался с одним из десантников из Татарстана, который сейчас защищает Родину в зоне специальной военной операции. Он рассказал, как ВДВ помогает приближать нашу Победу, и о том, что десантников чаще всего отправляют на самые сложные участки.





Еще в 10 классе решил связать свою жизнь с военной службой

Начальник соединения артиллерии ВДВ подполковник с позывным Родник сейчас находится на передовой. Наш разговор с ним по понятным причинам постоянно прерывался, но офицер нашел время, чтобы рассказать о своем боевом опыте и успехах Воздушно-десантных войск в зоне проведения специальной военной операции.

Роднику 39 лет, родом он из татарстанского села Высокая Гора, сейчас там живут его супруга и двое сыновей – 15 и 11 лет. Как почти в любой офицерской семье, жена а и дети повсюду следовали за ним, когда его переводили из одной части в другую. Сейчас они ждут главу семейства с фронта и всячески поддерживают его.

По словам Родника, еще в 10 классе он решил связать свою жизнь с военной службой и начал готовиться к поступлению в Артиллерийское училище. В 2002 году он окончил школу и осуществил свою мечту.

«В 2007 году состоялся выпускной, и меня по распределению отправили служить во Владикавказ в мотострелковую дивизию. В 2008 году я участвовал в грузино-осетинском конфликте, после его завершения нашу дивизию расформировали, и я отправился служить в Армению, в город Гюмри. Служил там с 2009 по 2010 год. Но ее тоже расформировали», – рассказывает Родник.

«Было непросто заниматься учебой, когда я понимал, что стране нужна моя помощь»

После этого бойца по распределению отправили в 56-ю гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду, которая является тактическим формированием ВДВ России. Базировалась она в Волгоградской области. Там он прослужил 10 лет – там вырос от командира взвода до командира дивизиона.

«В 2020 году поступил в военную артиллерийскую академию Санкт-Петербурга. В 2022 году, перед самым выпуском началась специальная военная операция. В этот момент я заканчивал трудиться над магистерской работой. Было очень непросто заниматься учебой, когда я понимал, что стране нужна моя помощь. Я и все мои одногруппники рвались на фронт, подстегивало и то, что все наши товарищи уже были там», – поделился он.

После выпускного Родника отправили служить в 11-ю гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду, входящую в состав ВДВ, находилась военная часть в Улан-Удэ. Вскоре после распределения он отправился в Херсонскую область.

«Мы освободили Курскую область, а сейчас выполняем задачу по формированию буферной зоны»

«Мы базировались в населенном пункте Великая Александровка, расположенном на берегу Днепра. В течение года я выполнял обязанности начальника отделения бригады, а затем меня повысили до командира вновь сформированного артиллерийского полка. Мне прислали добровольцев, и в ноябре нас отправили на выполнение боевой задачи в Херсонскую область под село Крынки. Тогда это было сложное направление, шла активная фаза боевых действий», – вспоминает он.

Через полтора года его повысили до начальника соединения артиллерии.

«Сейчас я выполняю боевые задачи на Курском направлении. Мы освободили Курскую область, а сейчас выполняем задачу, поставленную нам Верховным главнокомандующим, по формированию буферной зоны», – рассказывает военнослужащий.

Родник награжден двумя орденами Мужества – награды он получил в 2022 году за отражение наступлений врага на правом берегу Днепра в Херсонской области.

«Информация об этом секретная, скажу только, что были непростые моменты, когда приходилось самоотверженно выполнять поставленные задачи», – рассказал он.

За весь срок службы военнослужащий не получил ни одного ранения.

«Уверен, что большинство ранений происходят в результате пренебрежения военнослужащими средствами защиты, слабого инженерного оснащения позиций. Не знаю, почему некоторые военнослужащие не хотят копать себе окопы, блиндажи. Считаю, что большую часть ранений можно было избежать», – объясняет офицер.

«В самом начале СВО десантники выполнили задачу, которая вошла в историю»

«В этом году исполняется 95 лет со дня образования Воздушно-десантных войск, и это большой праздник для нас. Чтим и гордимся! ВДВ применяли с самого начала проведения специальной военной операции – с нас все начиналось. Проводились операции по высадке воздушно-тактического десанта 31-й ульяновской бригады на аэродром “Антонов” в населенном пункте Гостомель. Задача была успешно выполнена, взяли аэродром, применив воздушный десант на вертолетах Ми-8, под прикрытием истребителей. Десантировались, взяли врага в окружение, заняли оборону, не допустили прорыва противника. Эта операция вошла в историю. В Ульяновске даже назвали улицу в честь этой операции», – рассказывает он.

Сейчас, по словам офицера, разные части воздушно-десантных войск участвуют в основном в наступательных операциях на тех участках фронта, где обстановка наиболее напряженная. Соединения ВДВ направляют и туда, где враг наступает, обратил внимание Родник.

«Хотелось бы отметить подготовку военнослужащих ВДВ, в том числе тех, кто находится в запасе, и молодое пополнение, добровольческие формирования. При поступлении в ВДВ новобранцы проходят двухнедельную подготовку в десантно-штурмовом полку. Затем отправляются в военные части, где на полигонах продолжают подготовку, которая длится до двух-трех месяцев. Благодаря этому военнослужащие уверенно действуют в любых ситуациях, будь то оборона или наступление», – рассказал десантник.

Когда в 2023 году полк, в котором служит Родник, только формировался, сроки были сжатыми – на подготовку бойцов дали всего два с половиной месяца. Все военнослужащие, начиная от командира орудия, заканчивая поварами и сварщиками, обучались в учебных центрах разных регионов России, рассказал Родник.

«Прибывающих в мой полк я сразу отправлял на обучение: кого-то в Омск, кого-то в Нижний Новгород. К исходу формирования весь мой полк был укомплектован на 100 процентов и был подготовлен к выполнению боевых задач. Мы успешно справляемся с задачами, именно поэтому нас отправляют на самые тяжелые направления», – подчеркнул он.

По словам Родника, на передовой особых мероприятий по случаю юбилея ВДВ не запланировано. Ответил, что праздник отметят скромно: «Ничего необычного, на рабочем месте».

Даже в праздник десантники не расслабляются – враг должен помнить, говорит Родник, что они всегда готовы пойти в атаку и отразить нападение.

Фотографии предоставлены бойцом