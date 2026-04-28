Десант «Единой России» ознакомился с работой нового филиала детской поликлиники в Казани

Партийный десант в составе депутата Госдумы Ильи Вольфсона, председателя Комитета Госсовета по социальной политике Алексея Созинова, депутата Казгордумы, гендиректора МКДЦ Рустема Хайруллина и исполнительного секретаря Казанского местного отделения «Единой России», депутата Казгордумы Танзили Раковой посетили открывшуюся в конце 2025 года детскую поликлинику. Об этом сообщается на сайте партии.

Здание филиала детской поликлиники №11 построено в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Как отметил Илья Вольфсон, «Единая Россия» принимает активное участие в строительстве новых и модернизации старых социальных объектов в сфере здравоохранения.

«Я хочу отдельно поблагодарить Президента России, который поддержал инициативу "Единой России" с народной программой, и, конечно же, Раиса Татарстана за ее поддержку в нашей республике. Мы видим: по всей стране эта программа очень активно продвигается и работает. На примере республики мы можем видеть, что в каждом районе открываются современные поликлиники, ФАПы, реконструируются больницы», – заявил депутат.

Четырехэтажный филиал поликлиники площадью 3 445 кв. м оснащен современной медтехникой, лифтом и безбарьерной средой. Объект рассчитан на обслуживание до 13,5 тыс. детей. Помимо жилых массивов и комплексов обслуживает поселки и садоводческие общества в радиусе 30 км.

«Детская поликлиника №11 выполняет очень важную роль, которую можно оценить как уставную, – это оказание медицинской помощи, профилактика заболеваний у детей до 17 лет включительно. Но то, что мы увидели, говорит еще об одной очень важной роли. Поликлиника стала местом, которое привлекает людей, дает надежду на здоровое детство, соответственно, мотивирует к тому, чтобы деторождение процветало. А это самое главное, что сейчас нужно Казани, республике, России, то, что мы называем словом "демография"», – уточнил доктор медицинских наук, депутат Госсовета РТ Алексей Созинов.

В филиале функционируют отделения общей и узкой направленности, рентген-кабинет, лаборатория, травматология, кабинет УЗИ. Для удобства пациентов предусмотрели зоны ожидания, комнаты матери и ребенка, игровую площадку и парковку.

Благодаря строительству нового здания улучшился процесс диспансеризации детей.

«Наши пациенты ожидают своей очереди у кабинетов врачей в комфортных условиях. Каждый пациент ждет в своей очереди в предельно комфортных условиях. Кроме того, на каждом этаже организована комната "Мать и дитя", где можно самых маленьких малышей покормить, перепеленать, что, безусловно, тоже добавляет спокойствия нашим мамам», – рассказала главврач детской городской поликлиники №11 г. Казани Анжелика Бригаднова.

«Для каждого возраста приказами Минздрава определен свой список специалистов. И для того, чтобы деткам удобно было их проходить, мы их приглашаем на определенное время, когда у нас организованы именно эти специалисты. Можно прийти и в течение одного-двух часов, пройти до 12-14 специалистов сразу, и участковый педиатр уже даст заключение о состоянии здоровья, скажет, на что надо обратить внимание, как ребенок себя чувствует», – добавила она.

В поликлинике продолжается активный набор сотрудников. С 1 января здесь уже приняли 14 врачей и 4 медсестры. В ближайшее время администрация поликлиники рассчитывает укомплектовать штат еще 45 врачами и медсестрами.

В частности, уже в этом году в учреждении ожидают поступление выпускников целевого обучения – 15 медсестер и 2 врачей.

«С открытием нового здания к нам активно пошли доктора, причем молодые доктора. С 1 января мы сюда уже приняли 14 докторов, в том числе докторов дефицитных специальностей... К нам приходят молодые врачи, которые хотят работать в красивых условиях. И мы гарантируем им и конкурентную заработную плату, и государственный соцпакет, и предельно красивые условия труда», – поделилась главврач.

Алексей Созинов оценил кадровый состав медицинского учреждения. «Поликлиника становится местом, где специалист может себя реализовать с технологической точки зрения. Любому человеку хочется расти, повышать свою квалификацию. Вот в этой поликлинике это можно сделать», – отметил он.

Особенность нового филиала – наличие собственного флюорографического кабинета. Впервые в Казани дети могут проходить процедуру непосредственно в медучреждении. Для диагностики используют современный отечественный рентгеновский аппарат.

Новшества и удобства оценили и посетители филиала поликлиники. «Раньше мы ездили в здание на улице Павлюхина – это далеко, неудобно. Прямой транспорт не ходит, приходилось ездить либо с пересадками, либо на такси. Теперь же у нас поликлиника – в шаговой доступности. Для меня как для работающей мамы это очень удобно», – порадовалась жительница Приволжского района Казани Регина Брюханова.

О том, что в системе здравоохранения Татарстана происходят мощные изменения, сообщил и доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ и РТ, сердечно-сосудистый хирург, генеральный директор Межрегионального клинико-диагностического центра Рустем Хайруллин.

«Система здравоохранения меняется очень активно – в доступности, в методах внедрения по оказанию помощи, по преображению нашего пространства, в котором люди получают помощь. Преображаются больницы, поликлиники, да и в целом весь город. Увеличивается количество помощи, количество врачей, расширяются площади», – поделился он.

Илья Вольфсон напомнил о госпрограммах, предоставляющих медицинским работникам единовременные выплаты при переезде на работу в сельскую местность или малые города.

«Мы все понимаем, что лечат не стены, а люди в больницах, поэтому были приняты программы "Земский доктор", "Земский фельдшер". Конкретные результаты уже есть. Вместе с этими улучшениями мы видим и недостатки, которые еще присутствуют, – отсутствие узких специалистов на местах, необходимость замены и модернизации оборудования. Партия "Единая Россия" отличается тем, что мы не замалчиваем эти вещи, а принимаем как наказы в работу. И будем вместе работать, чтобы наши жители получали качественную, квалифицированную медицинскую помощь», – пояснил он.

«Единая Россия» продолжает развивать систему здравоохранения – этому посвящен отдельный блок действующей народной программы партии. В селах построено более 7,5 тыс. ФАПов, а также поликлиник и амбулаторий по всей стране, капитально отремонтировано свыше 6 тыс. медицинских объектов. Только в 2025 году в медицинские организации поступило более 40 тыс. единиц оборудования.

С 2021 года по инициативе партии обновляется парк «скорых» – медучреждения страны получили более 13 тыс. новых спецавтомобилей. В регионах практически не осталось машин старше 10 лет. Чтобы повысить охват населения диспансеризацией, с 2019 года приобретены почти 1,9 тыс. передвижных медицинских комплексов.

Помимо этого, «Единая Россия» планомерно ведет работу по увеличению ассортимента, повышению ценовой и физической доступности лекарств. Уже принят в первом чтении приоритетный законопроект фракции ЕР о розничной торговле лекарствами с помощью передвижных аптек в отдаленных селах и деревнях. Сейчас продолжается сбор предложений в новую народную программу партии.

Старт инициативам дал Председатель партии Дмитрий Медведев 19 февраля на первом окружном отчетно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проводит аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитывается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям. Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.

«Единая Россия» создала экспертный совет по подготовке новой народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.