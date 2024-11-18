«Десант» ДУМ РТ совершил девятую служебную командировку в зону СВО

С зоны СВО вернулась делегация Духовного управления мусульман Татарстана. Это была девятая поездка ДУМ РТ с гуманитарной миссией.

Во главе с Муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным поехали его заместители, мухтасибы, имамы казанских и районных мечетей. Всего 20 человек.

«“Десант“ мусульманских религиозных деятелей из Татарстана впервые посетил новые регионы России в таком широком составе. Это связано с целями поездки: для укрепления взаимодействий ДУМ РТ с ДУМ ЛНР и ДУМ ДНР, с татарской общественностью новых регионов, а также для моральной поддержки солдат из Татарстана в местах боевого соприкосновения и госпиталях», — говорится на сайте Татарстанского ДУМ.

В рамках гуманитарной миссии в Донецке и Луганске прошла богословскую конференцию «Ислам в России перед лицом внешних угроз». Хазраты говорили об исламофобии, псевдоценностях, информационных вбросах, разжигающих межнациональную рознь. Обмен мнениями между имамами Татарстана, Донецкой и Луганской республик позволил найти решения по противостоянию идеям нетерпимости, антиисламским концепциям и по продвижению истинных исламских и общечеловеческих идеалов.

В Луганске и Донецке татарских хазратов встретили председатель ДУМ ДНР Рашид Брагин и председатель ДУМ ЛНР Эльдар Гамбаров. В совместных религиозных собраниях приняли участие мусульманские религиозные деятели ДНР и ЛНР и активисты татарско-мусульманской общественности. Хазраты обсудили проблемные вопросы, возможности сотрудничества и оказания помощи. В обсуждении также принял участие имам ДУМ ДНР из города Торез Сайдаш хазрат Ахмадишев, потерявший руку в ходе боевых действий.

Муфтий Камиль хазрат поделился опытом работы ДУМ РТ в разных направлениях: отработанные методики преподавания в примечетских курсах и медресе, богословская и учебная литература, общедоступные бесплатные онлайн-площадки по основам ислама и изучению татарского языка, медиа-проекты и образцы проповедей. В адрес муфтиятов ДНР и ЛНР передали тиражи обновленного издания «Казан басмасы».

«В целом, проведение конференций в Луганске и Донецке сблизило татарско-мусульманское сообщество двух регионов и позволило обсудить совместные инициативы. На конференциях приняты решения о проведении совместной религиозно-просветительской деятельности населения», — говорится на сайте ДУМ РТ об итогах богословской конференции.

Делегация хазратов также доставила гуманитарный груз солдатам из Татарстана: халяльную тушенку, книги Издательского дома «Хузур», ноутбуки, средства связи, горелки, одежду, сладости, предметы гигиены, спальные мешки, покрышки для грузовых автомобилей. Всего груз весом 1,5 тонны.

Гуманитарная помощь была приобретена на средства Благотворительного фонда «Закят» ДУМ РТ и при поддержке мухтасибатов Татарстана.