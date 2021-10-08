«Десант добрых дел» провел концерты и высадил деревья в шести районах Татарстана

С 1 по 7 октября в Татарстане состоялась акция «Десант добрых дел». Более ста неравнодушных молодых людей посетили порядка 35 сельских поселений в шести муниципальных образованиях Республики Татарстан, чтобы безвозмездно оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в Татарстанском региональном отделении молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

Акция прошла в Альметьевском, Лениногорском, Бавлинском, Бугульминском, Рыбно-Слободском, Верхнеуслонском районах. Объединившись в отряды по 10-15 человек, совместно с представителями местной молодежи, молодые люди работали в сельских поселениях районов сразу по нескольким блокам.

Они благоустраивали территории и проводили косметический ремонт памятников, оказывали бытовую помощь людям с инвалидностью, ветеранам и труженикам тыла, высаживали деревья, со школьниками была проведена профориентационная работа и прочитаны лекции о здоровом образе жизни, а также оказана медицинская помощь всем, кто в ней нуждается. Особой популярностью у жителей районов пользовались праздничные концерты, которые были организованы для того, чтобы сделать жизнь поселян чуточку радостнее.

«В Альметьевском районе ребята провели три концерта в Калейкино, Нижней Мактаме и санатории „Голубое озеро“, благоустроили памятники ветеранам Великой Отечественной войны в Калейкино и Нижней Мактаме, а в селе Ямаш очистили родник „Святой Ключ“. Кроме того, добровольцы убрались на братском кладбище в Альметьевске», — уточнила Надежда Васильева, представитель пресс-службы республиканского штаба.

По словам собеседницы агентства, в Лениногорском районе активисты благоустроили территории около памятников и дали творческие концерты в селах Тимяшево, Старая Письмянка и Зай-Каратай. А в Бавлинском районе более 200 местных жителей посетили творческие концерты в населенных пунктах Исергапово, Потапово-Тумбарлы, Александровке.

«Зрители на концертах с большой благодарностью принимали артистов. От руководителей муниципалитетов также поступили хорошие отзывы, все рассматривают возможность принимать наших ребят в дальнейшем», — отметили в пресс-службе.

Проект «Десант добрых дел» реализуется в Татарстане с 2019 года. Всего в нем поучаствовали около 30 студенческих отрядов и около 400 человек.