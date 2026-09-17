Дерзкий путь УНИКСа: смогут ли казанцы после ухода Перасовича взять Суперкубок

Сегодня в Москве стартует первый официальный турнир баскетбольного сезона в России - Суперкубок Единой лиги ВТБ. Сыграют четыре гегемона нашей страны - ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив», а также турецкий «Анадолу Эфес» и боснийская «Игокея». Как казанцы подходят к турниру и на что могут рассчитывать - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: unics.ru

Капитан Швед, новый тренер, старые амбиции

Говоря об УНИКСе в этом межсезонье, можно смело прибегать к сравнениям с качелями. Уж не знаю, как переживал все это Евгений Богачев (президент клуба), но болельщики из столицы Татарстана точно сильно нервничали. Во-первых, ушли сразу несколько ведущих легионеров - среди них Дишон, Ли и Бингэм. В направлении Санкт-Петербурга проследовал капитан Дмитрий Кулагин.

На смену им оперативно привлекли защитника Баварии Ксэвьера Ратэн-Мэйса. Перебрался в Казань Лука Шаманич – он как раз прибыл из Северной столицы. Из примечательного – рост 211 сантиметров, отличный центрфорвард. Но при этом, как отмечают эксперты, с очень сложным характером. Взяли и защитника из пермской «Пармы» Брендана Адамса. А вот целая комичная история с печальным концом вышла с Анхелем Дельгадо - подписали центрового, а он травмировался в сборной. На смену ему тут же пришлось искать в Евролиге - и нашли - в столицу Татарстана перебрался Дэвид Маккормак.

Из прошлогодней формации команды в клубе остались - Михаил Беленицкий, Джален Рейнольдс, Денис Захаров и Алексей Швед. Уроженец Белгорода в этом сезоне будет капитанить в казанской команде. Подписали несколько российских ребят - например, Никита Михайловский. Он дважды выигрывал чемпионат с ЦСКА.

Но главным «ударом» для казанского гранда стал уход по собственному желанию Велимира Перасовича - он провел в клубе пять лет. Именно с ним УНИКС впервые выиграл чемпионат в 2023 году, а также еще по два раза брал серебро и бронзу. Причем, этот поступок хорватского наставника тщательно оттягивали. Вот, что всего за несколько дней до официального решения нашему изданию говорил Богачев:

Велимир Перасович Фото:unics.ru

«У меня такой информации нет, он мне ничего о своём решении не сообщал. Пока думает. У него до 30-го числа есть время, чтобы решить и поставить или не поставить свою подпись под контрактом. Ещё есть семь дней, чтобы решить. Но сами понимаете, он у нас уже четыре года, семья у него на родине. «Зенит»? Нет, на меня никто из Петербурга не выходил, тем более в «Зените» тоже дали опровержение на следующий день», — говорил Богачёв.

Быстрых преображений ждать не стоит

И все-таки ушел. Ему на смену пришел Милан Каракаш - да-да, тот самый, который все эти годы был помощником Перасовича. И тут, я думаю, у вас от всего перечисленного возник вопрос - неужели теперь все изменится, в том числе и концепция?

Спешим успокоить - нет. Как минимум, кардинально концепция точно не поменяется. Потому что Каракаш унаследовал ту же философию агрессивной защиты по всему периметру. При этом, ему достался состав, который, надо признать, глубже в атаке: Ратэн-Мэйс, Михайловский, Адамс, Шаманич и Швед дают огромный потенциал в нападении.

На передней линии УНИКС снова будет играть «две башни» — Рейнольдс в паре с Шаманичем. Как по мне, казанский клуб провел неплохую трансферную политику в этом межсезонье - шесть сильных легионеров (большинство уже знакомы с Единой лигой) и крепкий русский костяк.

Джален Рейнольдс Фото: unics.ru

Но в больших командах, которые привыкли достигать высоких целей, всегда все играют нюансы. Да, Каракашу волей трансферов достался отличный подбор игроков, но как быстро они сыграются и найдет ли тренер подход к «нестандартному» поведению Шаманича - вопрос.

Суперкубок - это возможность утвердиться в основе

Вообще, надо сказать, что Суперкубки в любом виде спорта - это больше вкатывающий и прощупывающий турнир. Да, команды прошли уже некоторую предсезонную подготовку, но как вы понимаете, жилы именно на этом соревновании вряд ли кто-то будет надрывать. Хотя, с другой стороны - всего три игры, скоротечный турнир. Почему бы не проявить себя. Тем более, когда состав так обновился (в случае с казанским клубом) и тренеру это просто раздолье для выбора.

Кстати, о формате. Как вы знаете, Суперкубок Единой лиги ВТБ проводится уже шестой год подряд. В этом году, кроме «типичной» четвёрки российского баскетбола (ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань») в Москву приехали турецкий «Анадолу Эфес» (двукратный победитель Евролиги за последние пять лет).

Майк Джеймс Фото: anadoluefessk.org/

А также боснийская «Игокея». Кстати, интересно, что изначально этот клуб, основанный в 1973 году, назывался «Подкозарье» и был основан местными энтузиастами, чтобы молодёжь приобщалась к спорту. С сезона 2012/2013 ребята регулярно выигрывают Кубок и национальный чемпионат. Да и пересечений с УНИКСом у них как минимум два - Данило Анджушич и Ордандо Джонсон. Оба в свое время поиграли и в Боснии и в столице Татарстана.

Также важно отметить, что на этом турнире будет групповой этап. В своем мини-квартете подопечные Каракаша сыграют с питерским «Зенитом» и с «Анадолу Эфесом». Лучшие команды каждой группы в последний день сыграют в финале. Остальные разыграют места с третьего по шестое. Добавим, что Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдет в СК «ВТБ Арена» с 17 по 20 сентября.