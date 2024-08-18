«Держим руку на пульсе»: автобусный марафон посетит Верхнеуслонский район

В Татарстане продолжается автобусный марафон «„Единая Россия“ объединяет» — сегодня кандидаты от партии посетят Верхнеуслонский район. В ходе встречи они обсуждают идеи и предложения жителей, рассказывают о своей предвыборной программе и определяют приоритетные направления работы на 5-летний период.

В Верхний Услон приедут кандидаты в депутаты Госсовета РТ седьмого созыва — секретарь Госсвета РТ, член президиума регионального политсовета ТРО ВПП «Единая Россия» Лилия Маврина, депутат Госсовета РТ, председатель правления Общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов, гендиректор АО «Газпром межрегионгаз Казань», кандидат в депутаты по одномандатному Апастовскому избирательному округу № 45 Айдар Тагиров.

Район представляет руководитель исполкома Евгений Варакин, модератором выступит гендиректор телерадиокомпании «Новый Век», председатель Союза журналистов РТ, депутат Госсовета РТ, кандидат в депутаты Госсовета РТ седьмого созыва по единому избирательному округу Ильшат Аминов.

Лилия Маврина отметила, что встречи с жителями, живое общение необходимы как депутатам, так и татарстанцам.

«С одной стороны, мы, депутаты, держим руку на пульсе, глубже погружаемся в проблемы территории, „подпитываемся“ местной тематикой, а затем добиваемся решения озвученных проблем, зная, что именно эти вопросы, с точки зрения жителей, требуют первостепенного внимания, — пояснила она. — С учетом интересов граждан мы принимаем законы, формируем программы развития территорий. И люди видят, что власть слушает их, слышит и выполняет наказы. Люди понимают, что они тоже участвуют в управлении территорией, могут повлиять на то, что происходит в жизни».

Она назвала регулярные встречи депутатов с жителями в трудовых коллективах, по месту жительства, на сходах граждан одним из самых важных направлений депутатской работы, поскольку именно на них жители получают от депутатов актуальную и достоверную информацию о происходящих событиях, о проводимой работе.

Будущий созыв Госсовета начнет работать в непростых социально-экономических условиях, продолжила Маврина.

«Поэтому считаю, что все действия депутатского корпуса должны быть направлены на достижение очень важных целей — это укрепление экономики, укрепление обороноспособности России, а в конечном итоге — создание условий для благополучия и счастья каждой семьи, каждого жителя нашей республики! — отметила она. — Работая в команде Татарстана, в команде Раиса Татарстана, депутатам предстоит обратить внимание на проблемы, волнующие жителей республики».

Среди вопросов, которые предстоит решить 7-му созыву татарстанского парламента, — адресная социальная помощь, кадровое обеспечение в сфере образования, строительства, здравоохранения, промышленност, создание благоприятных условий для ведения и развития бизнеса и привлечения инвесторов, миграционная политика, безопасность на улицах, благоустройство территорий и др.

«Главное — идти в ногу со временем и со своими избирателями, от интересов граждан — к законодательным решениям!» — заключила Маврина.

8 сентября 2024 года в Татарстане состоятся выборы депутатов Государственного Совета седьмого созыва. Парламент республики избирается сроком на 5 лет и состоит из 100 депутатов. 50 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, 50 — по спискам кандидатов от политических партий.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек.

Недавно ЦИК Татарстана зарегистрировал списки кандидатов в Госсовет РТ от трех партий: 44 человека от регионального отделения «Справедливой России — Патриоты — За правду» в Республике Татарстан, 57 — от ТРО ВПП «Единая Россия» и 23 — от Татарстанского отделения КПРФ. До этого, 18 июля, регистрацию уже прошли списки, представленные ЛДПР (шесть человек) и «Новыми людьми» (44).