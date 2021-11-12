Вор в законе и лидер чистопольского ОПГ Джамбульский отказался от суда присяжных

Рашид Хачатарян больше известный в Татарстане как вор в законе Джамбульский отказался от суда присяжных. Сегодня в Верховном суде Татарстана состоялось предварительное слушание уголовного дела, где Хачатарян проходит главным фигурантом, рассказали в пресс-службе суда.

Помимо Хачатаряна на скамье подсудимых оказались еще 9 человек. Им предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве и вымогательствах.

Преступная группировка держала в страхе Чистополь. Участники ОПГ занимались вымогательством у предпринимателей и отнимали чужие квартиры.

Сегодня на судебном заседании, которое прошло в закрытом режиме, Рашид Хачатарян отказался от присяжных, судья ушел в совещательную комнату.