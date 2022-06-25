«Дерзайте, мечтайте, смело идите вперед»: Путин поздравил выпускников школ

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников российских школ с окончанием обучения. Телеграмма появилась на сайте Кремля.

«Сегодня для вас, для всей нашей огромной страны особый, очень волнующий день. Во всех регионах: и в больших городах, и в небольших поселках — выпускники прощаются со школой, говорят искреннее спасибо своим наставникам», — сказал глава государства.

По его словам, перед молодыми людьми сегодня открывается множество дорог и невероятное количество возможностей.

«Очень важно, чтобы каждый из вас сумел найти собственный путь — дело, в котором максимально раскроются ваши таланты, способности, ваш потенциал и которое будет вам действительно по душе», — отметил Владимир Путин.

Он выразил уверенность, что всегда нужно ставить для себя самую высокую планку вне зависимости от рода деятельности и стараться любые, пусть даже небольшие, задачи решать на «пять с плюсом», а также никогда не сдаваться.

«И тогда вы обязательно добьетесь успеха — личностного, творческого, профессионального, а ваши мечты непременно станут реальностью», — подчеркнул глава государства.

По словам Владимира Путина, именно сегодняшним школьникам предстоит творить, создавать будущую историю страны, совершать значимые открытия и ставить новые рекорды. Президент уверен, что уже через несколько лет вся страна узнает об этих ярких достижениях и будет гордиться вкладом, который молодые люди вносят в развитие и укрепление РФ.

«Дерзайте, мечтайте, смело идите вперед! Не сомневаюсь: у вас всё получится», — резюмировал Владимир Путин.