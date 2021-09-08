Дерматолог рассказала, что 20% переболевших Covid жителей РТ сталкивается с болезням кожи

После новой коронавирусной инфекции около 20% переболевших сталкиваются с болезнями кожи. Об этом в специальном прямом эфире в аккаунте оперативного штаба по борьбе с Covid-19 рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог Гульнар Яфясова.

«Описано в исследовании ученых, что кожные заболевания возникают у 20% пациентов, переболевших новой коронавирусной инфекцией», — отметила спикер.

При этом болезни кожи могут быть разными: от повреждения сосудистой стенки в различных проявления до розового псевдо-лишая.

Врачи видят, что из-за Covid-19 может быть токсикодермия — это аллергическая реакция, которая может появиться на препараты от коронавируса, ведь лечат инфекцию довольно сильными лекарствами.