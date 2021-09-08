Дерматолог рассказал жителям Татарстана, как победить постковидное выпадение волос

После коронавируса Covid-19 пациенты нередко сталкиваются с выпадением волос. Как восстановить густоту и длину волос, в специальном прямом эфире в аккаунте оперативного штаба по борьбе с Covid-19 рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог Гульнар Яфясова.

«Последствие развивается у большого количества пациентов — это постковидное выпадение волос или постковидная алопеция. Оно возникает не сразу, а появляется через два — три месяца после заболевания. Само выпадение может продлиться от трех недель до трех месяцев. Потом начинается восстановление», — отметила специалист.

Врач объяснила, что эта проблема возникает из-за быстро возникающей гипертермии — температуры тела выше 38 градусов. Также выпадение волос может вызвать психоэмоциональный стресс. Кроме того, влияют фактор кислородного голодания и прием лекарств.

В случае обнаружения проблемы обратиться можно к дерматологу, дерматокосметологу или узкому специалисту — трихологу.

«Терапия направлена на улучшение микроциркуляции, на улучшение кровоснабжения волосяных фолликулов. Важно помнить, что этот процесс обратим, волноваться не нужно: волосы отрастут, густота волос вернется. Но это не произойдет через два — три месяца, около пяти — семи месяцев нужно будет подождать. На фоне лечения это произойдет быстрее, за четыре — пять месяцев», — подчеркнула косметолог.

Чтобы избавиться от проблемы, врач посоветовала не пренебрегать качественным домашним уходом за волосами. В частности, можно использовать миноксидил. Полезны мезотерапия, плазмотерапия, никотиновая кислота и процедуры, осуществляемые расческой дарсонваль.

Если нет аллергии, то могут помочь и раздражающие маски для волос по домашним рецептам с перцем и горчицей. Можно задуматься над принятием курса витаминов и микроэлементов — необходимы препараты, содержащие серу, цинк, кальций и железо. Однако следует сделать специальный анализ перед назначением таких препаратов.

Поможет справиться с алопецией и хороший рацион питания: овощи, фрукты, бобовые, большое количество белка, морепродукты.