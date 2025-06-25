Дерматолог: «Если много находиться под солнцем, в местах витилиго может образоваться рак»

Витилиго – болезнь с необычным названием, необычная сама по себе. О том, почему она появляется, как с ней жить и как лечиться, во Всемирный день витилиго «Татар-информу» рассказала заведующая поликлиническим отделением №1 Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера Татарстана Эндже Исмагилова.





Эндже Исмагилова: «Некоторые люди прячут витилиго татуировками. Уверенно говорить о том, что это опасно, нельзя. Однако я считаю, что так лучше не делать, ведь болезнь может усугубиться»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Очаги витилиго можно маскировать косметикой, но не татуировками»

Витилиго – болезнь, при которой на коже появляются белые пятна. Связано это с нарушением пигментации – на отдельных участках кожи исчезает меланин.

Витилиго встречается и у людей со светлой кожей, и с темной.

«Витилиго болеет 1% населения Земли, и чаще всего этот диагноз ставят девушкам в возрасте до 20 лет. Наверное, их больше, чем парней, беспокоит косметический дефект. Потому именно девушки чаще приходят к врачу», – рассказала заведующая поликлиническим отделением №1 Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера Татарстана Эндже Исмагилова.

По словам врача, точной причины витилиго назвать сегодня нельзя. Можно говорить о том, что его могут спровоцировать стресс, гормональные сбои и болезни щитовидной железы. Что касается генетики, около 20% больных имеют родственников с подобным нарушением. То есть предрасположенность к витилиго может наследоваться, но с небольшой долей вероятности.

Очаг витилиго может появиться на любом участке кожи. Если он возник на волосистой части головы, то человек обнаружит у себя белую прядь волос, порой белеют и ресницы. Пятна постепенно увеличиваются, сливаются, образуя обширные участки бело-молочного цвета.

Витилиго – болезнь, при которой на коже появляются белые пятна Фото: ru.wikipedia.org, James Heilman, CC BY-SA 3.0

«Витилиго может лишить родинки. При определенной форме заболевания вокруг родинки появляется белый ободок, который затем ее поглотит. На этом месте останется, опять же, белое пятно», – рассказала дерматолог.

Другие заболевания кожи, например псориаз или экзему, витилиго провоцировать не может. В то же время нужно помнить, что в пораженном витилиго участке кожи нет меланоцитов. Именно эти клетки защищают организм от ультрафиолетового излучения. Если человек постоянно находится под солнцем, то на этих местах может образоваться рак кожи.

«Если почесать пятно, ничего ужасного не произойдет. Витилиго можно маскировать и косметикой. Производители косметики знают о таком феномене и создают специальные тонирующие средства, которые хорошо маскируют. Некоторые люди прячут витилиго татуировками. Уверенно говорить о том, что это опасно, нельзя. Однако я считаю, что так лучше не делать, ведь болезнь может усугубиться», – отметила Эндже Исмагилова.

«Вылечиться можно, если вы настроены бороться»

«От витилиго не умирают, им не заражаются. Вы можете спокойно жать руку человеку с такой патологией. Как правило, людей с витилиго беспокоит вопрос эстетики. В основном переживают из-за своей внешности девушки», – отметила Эндже Исмагилова.

В то же время некоторые люди воспринимают витилиго не как недостаток, а как уникальную особенность и преимущество. Так канадская супермодель и активистка Винни Харлоу построила свою карьеру благодаря необычной болезни.

Канадская супермодель и активистка Винни Харлоу построила свою карьеру, благодаря необычной болезни Фото: © Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В детстве ее подвергали травле, а модельные агентства отказывали девушке в сотрудничестве. Сегодня Винни Харлоу знают во всем мире. Супермодель защищает людей, которые больны витилиго, и поддерживает ученых, которые ищут лечение от недуга. Харлоу регулярно появляется в открытой одежде на публике и демонстрирует всем свою разноцветную кожу, говоря о том, что в этом нет ничего постыдного.

Пожалуй, самым знаменитым больным витилиго в мире был «король поп-музыки» Майкл Джексон. У культового певца была редкая форма болезни, при которой почти вся его кожа побелела.

«Вспоминая историю Майкла Джексона, родители в ужасе приводят детей, у которых возникли белые пятна, к врачу. Призываю не бояться так сильно. За всю свою практику я видела всего двух-трех пациентов, у которых было тотальное поражение кожи», – отметила медик.

Самым знаменитым больным витилиго в мире был «король поп-музыки» Майкл Джексон. У культового певца была редкая форма болезни, при которой почти вся его кожа побелела Фото: © Дмитрий Коробейников / РИА Новости

По словам врача, витилиго сегодня поддается лечению. Борьба с патологией длительна и трудна. Очаги могут в одном месте исчезнуть, а в другом – появиться. К тому же нельзя гарантировать полный возврат пигмента.

«Лечение начинается с наружной терапии – применяются мази, гормональные средства. Затем подключается фотолечение, оно же ПУВА-терапия. Тело человека облучается ультрафиолетовой волной. Параллельно человек принимает фотосенсибилизаторы – препараты, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету.

Хочу обратить внимание: ПУВА-терапия – это не солярий. Врачи задают волне точную длину, тогда как в солярии излучение никто не контролирует», – рассказала дерматовенеролог.

Врач призвала не заниматься самолечением, загорая под солнцем, – это не поможет вернуть пигмент. Если говорить о профилактике, то здесь нет специальных методов. Медики советуют вести здоровый образ жизни и беречь кожу от солнечных ожогов.

«Пациентов с витилиго сегодня становится больше. Связано это с тем, что люди стали внимательнее относиться к своему здоровью. Тем, кто столкнулся с витилиго, хочу посоветовать не унывать. Если заболевание беспокоит вас, обратитесь к дерматологу. Вам обязательно помогут, если вы сами хотите бороться», – заключила Эндже Исмагилова.