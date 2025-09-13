Дерматолог: «Экзему нельзя вылечить совсем, но можно жить без обострений годами»

Правда ли, что экзема появляется из-за ношения черной одежды? Какую диету держать тем, кто столкнулся с болезнью кожи? Куда обращаться татарстанцам при подозрении на недуг? На вопросы «Татар-информа» во Всемирный день экземы ответила врач-дерматовенеролог Республиканского кожно-венерологического диспансера РТ Ольга Егорова.





Ольга Егорова: «Экзема – незаразное заболевание. Оно не передается через рукопожатие или поцелуй»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Тот факт, что носящие черную одежду чаще других болеют экземой, не является правдой»

Экзема – хроническое рецидивирующее аллергическое заболевание кожи. Характеризуется зудом, покраснением, сыпью, сухостью и шелушением.

Экзема возникает из-за:

повышенной чувствительности к различным аллергенам;

генетической предрасположенности – если мама болеет экземой, то у ребенка болезнь будет с вероятностью в 40%;

заболеваний желудочно-кишечного тракта, например, дискинезии желчевыводящих путей;

плохой экологии;

частых контактов с химическими реагентами и антисептиками;

стресса.

«В случае переохлаждения или перегрева организма человека риск развития экземы увеличивается. В период острого течения экземы солнечные лучи могут усугубить состояние кожи», – объяснила врач-дерматовенеролог Республиканского кожно-венерологического диспансера Ольга Егорова.

Во время пандемии COVID-19 распространялся миф о том, что ношение резиновых перчаток ведет к экземе.

«Это утверждение не совсем верно. У людей с аллергией на латекс и особенно при длительном ношении резиновые перчатки могут вызвать раздражение и спровоцировать экзему, но все зависит от индивидуальных особенностей. Задумайтесь на минуточку, врачи-стоматологи постоянно работают в перчатках, но не все же они больны экземой. К слову, не является правдой и то, что носящие черную одежду чаще других болеют экземой. Цвет футболки или рубашки не имеет значения», – объяснила врач.

Как же проявляется экзема? Человек находит у себя на теле, чаще всего на кистях рук, красные пятна и отеки. Затем появляются пузыри, трещины и эрозии. Пузырьки при экземе мелкие и не похожи на те, что возникают после ожога.

К пузырям могут присоединиться гнойные выделения и корочки – это проявление микробной экземы.

Иногда люди сталкиваются с себорейной экземой – она поражает участки тела с повышенной активностью сальных желез – кожу головы, лица и груди, а также верхнюю часть спины.

Встречается и экзема сосков. Женщинам, кормящим грудью, приходится увеличивать интервалы между кормлением и применять специальные мази.

«У некоторых обострение не случается даже в течение пяти лет после лечения»

Экзема не возникает из-за других кожных заболеваний. Ольга Егорова отметила: человек мог болеть псориазом, а затем подхватить и экзему, но одно с другим никак не связано.

«Экзема – незаразное заболевание. Оно не передается через рукопожатие или поцелуй. Если ваш супруг или супруга болеет экземой, не бойтесь ложиться с любимым человеком в одну постель», – объяснила дерматолог.

Что можно и нельзя делать с высыпаниями экземы?

Можно

Маскировать покраснения косметикой. Если появились пузыри, замазывать высыпания уже нельзя – можно занести инфекцию.

Нельзя

1.На начальном этапе болезни контактировать с водой. Не рекомендуется даже мыть посуду и принимать душ.

2.Долго находиться под солнцем.

3.Расчесывать высыпания.

«Экзема – это хроническое заболевание, но при правильном подходе можно добиться длительной ремиссии до полутора лет и более. У некоторых пациентов обострений не наблюдается даже в течение пяти лет после лечения», – отметила Ольга Егорова.

С экземой борются системной и наружной терапией. Пациентам дают антигистаминные, противовоспалительные препараты, гормоны, а также мази и примочки. Реже применяется фототерапия – лечение при помощи световых волн. К сожалению, этот современный метод подходит далеко не всем.

«Чтобы избежать рецидивов, мы рекомендуем морской и лесной климат. Человек в ремиссии должен постоянно увлажнять кожу. Как правило, мы предлагаем пациенту перечень наружных препаратов на выбор. Что касается питания, то пациентам рекомендован диетический стол №5, так называемый печеночный стол. Надо кушать все нежирное, нежареное, неострое, несоленое, короче говоря, кашки и супчики – меню детского сада», – сказала врач.

В Республиканском кожно-венерологическом диспансере Татарстана стоят на учете 3822 человека с диагнозом «экзема» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В поликлиниках РККВД помогут вне зависимости от прописки»

Сегодня в Республиканском кожно-венерологическом диспансере Татарстана стоят на учете 3822 человека с диагнозом «экзема». В зависимости от тяжести недуга лечение может проходить как в поликлиниках, так и в стационаре.

«Примерно четверть всех пациентов РККВД лечатся от экземы. Часто люди приходят к нам в упадочном настроении – их мучает зуд, из-за которого невозможно ни работать, ни спать. Мы успокаиваем их, объясняем, что у нас есть нужные препараты. Помощь будет оказана», – подчеркнула Ольга Егорова.

Врач призвала не заниматься самолечением. По ее словам, нередки случаи, когда пациенты, опираясь на информацию из интернета, принимают гормональные препараты. Резко бросив гормоны, человек узнает, что такое синдром отмены, он же ломка.

«Обращайтесь за профессиональной помощью. В Казани амбулаторная помощь оказывается в поликлиниках на улицах Толстого, Серова, Короленко, Сафиуллина и Ново-Азинской. В поликлиниках РККВД принимают дежурные врачи. В любую из них жители Республики Татарстан могут обратиться вне зависимости от прописки», – объяснила врач-дерматовенеролог.