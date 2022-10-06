Дерипаска заявил о запредельном уровне вранья и провокаций по всему миру в эти дни

Российский предприниматель, основатель En+ Group и совладелец компании «РУСАЛ» Олег Дерипаска заявил в своем Telegram-канале о «запредельном уровне вранья и провокаций по всему миру в эти дни». Так он отреагировал на статью газеты New York Times о том, что власти Украины причастны к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина.

«Видимо, скоро пойдут похожие новости про "Северный поток", а затем и про подземные хранилища газа в Европе», – написал Дерипаска. А затем в следующем посте продолжил мысль: «Просто какой-то запредельный уровень вранья и провокаций по всему миру в эти дни. Фальсифицируются уголовные дела, а правоохранительные и судебные органы по всему миру стали послушными орудиями в руках политиков, как будто позабывших о праве и честном правосудии», – посетовал Дерипаска.

По его мнению, «как только нынешнее безумие остановится, а, судя по всему, сил и запала у всех хватит еще на 2,5-3 года, то главным приоритетом у политиков, оставшихся в здравом уме и при совести, будет серьезная переработка универсальных норм международного права, которые будут признаваться и соблюдаться всеми (!!!) странами».

Также, по мнению Дерипаски, нужна будет «полная деполитизация организаций системы ООН и международных судебных институтов, с обязательным регулярным переносом их штаб-квартир в разные страны, чтобы лишить принимающие страны административных рычагов воздействия на их работу и принимаемые ими решения».