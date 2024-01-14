Дерипаска считает, что украинский конфликт закончится не раньше мая 2025 года

Конфликт на Украине будет урегулирован не раньше мая следующего года. Об этом сказал российский предприниматель Олег Дерипаска в своем телеграм-канале, говоря о начале работы Всемирного экономического форума в Давосе.

«По словам организаторов, главной темой станут переговоры о мире на Ближнем Востоке и на Украине <...> Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придётся», — написал бизнесмен.

Ранее сообщалось, что за день до ВЭФ прошла четвертая встреча советников по нацбезопасности, посвященная украинской «формуле мира». Во время дискуссии министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил о необходимости участия России в обсуждении.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.