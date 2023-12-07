Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Дерипаска: Через четыре года объем расчета в юанях превзойдет объем операций в евро
Количество транзакций в мире, совершённых в китайских юанях, за последний год удвоилось. Об этом заявил российский предприниматель Олег Дерипаска в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что такой рост объема расчетов в валюте Китая говорит о безуспешности санкций Европы и США.
Дерипаска также предположил, что через четыре года количество сделок, оплаченных юанями, превзойдут объём операций в евро.
«И на этом санкции можно будет считать законченным упражнением», — подытожил бизнесмен.
До этого, как пишет РИА «Новости», в Financial Times приводили аналитику, где виден рост востребованности юаня в мировых расчетах. При этом автор публикации отметил, что КНР снижает зависимость от доллара и других валют стран G7. Одной из причин такого стремления стран отказаться от доллара стали, в том числе, антироссийские санкции.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»